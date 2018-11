La Lazio di Parolo e Correa liquida il Marsiglia

Lazio-Marsiglia - Parolo e Correa firmano il pass per i sedicesimi : LEGGI LA CRONACA

Calcio - Europa League 2018-2019 : Lazio-Marsiglia 2-1. Parolo e Correa spediscono i biancocelesti ai sedicesimi : La Lazio batte per 2-1 il Marsiglia e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League: decisive le reti di Parolo e Correa, inutile il gol di Thauvin per i transalpini, che non riescono a completare la rimonta. Nell’altra gara del Gruppo H il Francoforte vince per 2-3 in casa dell’Apollon e resta a +3 sugli uomini di Simone Inzaghi. Nel primo tempo Sakai impegna Strakosha al 7′ ma il portiere biancoceleste tiene ...

Una Lazio per Mancini : Immobile - Parolo e Cataldi possono essere utili alla Nazionale : Meglio di lui nessuno in Europa, stesso bottino di un certo Mbappe del Psg, campione del mondo e futuro pallone d'oro. La Francia se lo coccola il suo gioiello rampante, l'Italia invece ha dubbi sul ...

