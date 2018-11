La dieta Auschwitz non la faccio Scoppia la bufera sulla Vignali

ilgiornale

: “la dieta auschwitz non la faccio le ossa ai cani io mi mangio un panino alla faccia di voi secche” poi si photosho… - ohmyramsey : “la dieta auschwitz non la faccio le ossa ai cani io mi mangio un panino alla faccia di voi secche” poi si photosho… - MementoFabiano : RT @Adnkronos: 'Dieta Auschwitz', bufera su Valentina Vignali - StraNotizie : 'Dieta Auschwitz', bufera su Valentina Vignali -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Èta lagiocatrice di basket e showgirl Valentina. Tema del contendere una storia su Instagram che recitava così: "Lanon lamanco se mi pagate". La frase ha scatenato l'ira della comunità ebraica. "Un commento da vomito, il problema non è solo la sua totale ignoranza becera, ma che giovanissimi che la seguono leggano una cosa simile, banalizzandola. Influencer de che?", ha tuonato Daniele Regard. Anche in rete sono stati diversi i commenti contro l'influencer. Che alla fine è stata costretta a scusarsi. "Ho usato un termine improprio con leggerezza e mi spiace se è stato offensivo. Sicuramente non era mia intenzione, dato che quest'estate invece che andare a Ibiza sono stata in Austria in vacanza a vedere tra tante cose anche i campi di concentramento".