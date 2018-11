La diagnosi genetica del cancro del colon-retto

fondazioneserono

(Di giovedì 8 novembre 2018) I tumori maligni sono causati da alterazioni della crescita e del comportamento (come la capacità di migrare e dare metastasi) delle cellule dovute a errori di trascrizione dei geni nei quali sono contenute tutte le istruzioni per la crescita e la vita dell’intero organismo. Le alterazioni che sono alla base di ogni tumore maligno sono in genere più di una e spesso sono associate tra loro in combinazioni diverse. Questo spiega perché ogni caso sia molto diverso da un altro con andamento e aggressività poco prevedibili. Il tumore colorettale Quando si parla dici si riferisce al tratto terminale dell’apparato digerente: dall’intestino cieco, al quale è annessa l’appendice, che sale dalla fossa iliaca destra e giunge fino alla base del torace (ascendente), altrasverso, orizzontale, davanti allo stomaco, al tratto discendente e sigmoideo fino al; questa ...