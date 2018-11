La Camera ai democratici. “È pronto l’impeachment” : Investigare, legiferare, o fare un misto delle due cose. È il dilemma che devono sciogliere i democratici, per decidere la strategia da adottare nei prossimi due anni, con cui lanciare la corsa alla Casa Bianca nel 2020. Nelle dichiarazioni ufficiali, la probabile speaker della Camera Nancy Pelosi ha offerto la collaborazione bipartisan a Trump, pe...

Elezioni Usa - i democratici conquistano la Camera : La Camera dei Rappresentanti va ai democratici, mentre il Senato resta in mano ai Repubblicani, che anzi allargano la maggioranza nell’aula alta. Questo il risultato delle Elezioni di midterm che hanno rinnovato per intero la Camera dando la maggioranza (oltre 218 seggi) al Partito democratico. Non è però un’ondata travolgente, tanto che il presidente Trump gioisce. Si è ristabilito quell’equilibrio dell’ordinamento ...

Elezioni di metà mandato - i Democratici si riprendono la Camera (ma senza “Onda blu”) : (Foto: wikipedia.org) I risultati non sono ancora definitivi ma gli americani, chiamati alle urne martedì 6 novembre per le Elezioni di Midterm, hanno deciso di limitare il raggio di azione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alea iacta est Dopo 8 anni i Democratici ottengono la maggioranza alla Camera, mancando però l’appuntamento con il Senato, dove invece si sta rinforzando la presenza repubblicana. Al contrario di quanto ...

Midterm – L’analisi. Democratici ok nelle città - Trump in zone rurali. Ma la Camera persa sarà un problema serio per lui : I Democratici conquistano la Camera. I repubblicani conservano la maggioranza al Senato. Le previsioni della vigilia sono state confermate. Dopo una campagna tra le più combattute nella storia delle elezioni di medio termine, si spezza il controllo repubblicano del Congresso. Per Donald Trump, che aveva trasformato queste elezioni in un referendum sulla sua presidenza, si tratta di un arretramento dagli esiti potenzialmente, per lui, molto ...

Midterm 2018 - democratici riprendono la Camera con donne e minoranze. “L’onda blu però non c’è stata”. E Trump esulta : Per i democratici avrebbe dovuto essere un’inversione di tendenza decisiva in vista delle presidenziali 2020, l’inizio della riscossa. E anche nello staff di Donald Trump temevamo che il riscatto previsto potesse trasformarsi in uno tsunami per la Casa Bianca. Invece i repubblicani, a conti fatti e nonostante l’affluenza mai così alta nelle elezioni di Midterm, tengono e la portavoce Sarah Sanders valuta “positivamente la ...

Voto Usa - Camera ai democratici ma repubblicani più forti al Senato : Il responso delle urne consentirà all’opposizione a Donald Trump di recuperare il controllo di parte del Congresso e di meglio controllare e contrastare il Presidente. Ma la speranza di una “blue wave”, di un’ondata con i colori democratici che travolgesse la maggioranza parlamentare repubblicana e ripudiasse Trump si è frantumata sugli scogli dei successi conservatori al Senato e non solo...