Juventus | Pjanic striglia la sua squadra dopo la sconfitta contro Mou | “abbiamo perso

Juventus - Pjanic : “fase difensiva da migliorare” : “In Serie A chi prende meno gol vince il campionato: dobbiamo migliorare nella fase difensiva per subirne meno”. Miralem Pjanic mette in evidenza una delle poche note dolenti della Juventus in questo avvio di campionato: “Ogni anno giochiamo una sessantina di match – ha raccontato il centrocampista bosniaco ai microfoni di Sky -, il mister ci ripete sempre che bisogna gestire le partite. Provare a chiudere più ...

Juventus - Pjanic parla della vittoria della Champions League : Miralem Pjanic , uno dei titolari indiscutibili dei bianconeri, è convinto che sia la stagione buona per la Juventus e lo ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. Facciamo parte di quel gruppo di ...

Juventus - Pjanic a Sky : 'Stagione fin qui straordinaria. Vogliamo vincere la Champions e possiamo farcela' : ... proprio la Champions League: tanti gli argomenti trattati da Miralem Pjanic , intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per una lunga intervista. Quali sono le tue condizioni fisiche? Con ...

Juventus - le fatiche di Pjanic e dei mediani : TORINO - Con una rosa di cinque centrocampisti e un sistema di gioco che prevede, prevalentemente, l'impiego di una linea mediana a tre, se due giocatori finiscono in infermeria è normale che gli ...

Juventus - Pjanic : “abbiamo tutto per vincere” : “Vogliamo provare a prendere tutto quello che è possibile. La nostra rosa è ampia e competitiva abbastanza per poter vincere tutto”. Lo ha detto il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, a margine dell’evento organizzato all’Adidas Store in corso Vittorio Emanuele II a Milano. “Lo scudetto è il lavoro di tutto un anno, la gente pensa sia facile per noi vincerlo ma c’è dietro tanto sacrificio ...

'Vogliamo provare a prendere tutto quello che è possibile. La nostra rosa è ampia e competitiva abbastanza per poter vincere tutto'. Lo ha detto il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic

Juventus - Pjanic punta alla Champions : “adesso la rosa è ampia e competitiva” : Miralem Pjanic e l’obiettivo Triplete per la Juventus, mai negato dalla dirigenza e dai calciatori bianconeri “Ovviamente la Champions sarà uno degli obiettivi principali per noi, per la società e i tifosi. La squadra è consapevole della propria forza e vorremmo provare a prendere tutto quello che è possibile perché la rosa è molto ampia e molto competitiva. Siamo abbastanza forti per provare a vincere tutto quello che ...

Manchester United-Juventus - le pagelle bianconere : Chiellini show - Pjanic inventa e CR7 si diverte : SZCZESNY - voto: 6,5 Gestisce senza problemi l'ordinaria amministrazione ed è fortunato sul palo di Pogba. Con un colpo di testa involontario salva la vittoria. CANCELO - voto: 7,5 Una macchina ...

Juventus - Pjanic sul Napoli : “Giocare bene senza vincere non serve” : In un’intervista al The Guardian, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato del suo stile in campo, del gioco del Napoli e della Champions, ossessione bianconera. Secondo lui, il segreto per vincere è basarsi sulla semplicità, elemento che esalta la bellezza del calcio: “Non mi interessa fare dieci doppi passi a partita o una serie di colpi di tacco. Sono molto più affascinato dalla semplicità del gioco, perché ...

