Juventus-Manchester United Lingard | sfottò a CR7 sugli addominali | ' Chi l' ha fatto

Ascolti tv - Juventus – Manchester United vince con 6.2 milioni di telespettatori : La Champions League si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 7 novembre con 6.269.000 telespettatori (share 24.1%) per la partita Juventus-Manchester United su Rai1. L’incontro è stato anche l’evento televisivo più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film con Naomi Watts ‘Diana-La storia segreta di Lady D‘ ha registrato 1.583.000 spettatori (share 7.3%), meno di ‘Rocco ...

Juventus - Del Piero sul gol di Ronaldo al Manchester United : 'Il mio alla Fiorentina era più difficile' : ... una prodezza che Alessandro Del Piero " storico ex capitano bianconero " ha commentato così nel post partita negli studi di Sky Sport : "Tutto parte da un movimento di Cristiano in profondità su una ...

Juventus-Manchester United bianconeri spreconi ma Allegri è ottimista : TORINO - Chiellini dice che 'ogni tanto ci mettiamo a scherzare col fuoco', e quindi è normale che, a forza di scherzare, ci si scotti. La sconfitta della Juve con il Manchester , per quanto ...

Cristiano Ronaldo pazzo di Georgina - prima di Juventus-Manchester United il pensiero va alla fidanzata : il dolce gesto [VIDEO] : Georgina Rodriguez all’Allianz Stadium per Juventus-Manchester United: il gesto d’amore di CR7 alla sua amata prima del match “Supporting Juve & my #buonanotte #finoallafine “: con questa frase e con una foto che la immortala all’Allianz Stadium, Georgina Rodriguez su Instagram si mostra in tribuna prima della partita tra Juventus e Manchester United. La fidanzata di Cristiano Ronaldo per l’occasione ...

DIRETTA/ Juventus-Manchester - risultato 1-2 : pagelle bianconere - Ronaldo sontuoso : FULL-TIMEDopo un incredibile finale di partita, a Torino vince lo United 1-2#JuveMUFC pic.twitter.com/LbHnqIflzS— JuventusFC @juventusfc 7 novembre 2018Szczesny 6 - Pochi interventi per il portiere, incolpevole sul gol subito. De Sciglio 6,5 - si fa trovare impreparato in un paio di occasioni, ma poi spinge sulla fascia cercando di servire C.Ronaldo. Martial avversario ostile per l’ex Milan. Dal 82’ Barzagli s.v. Bonucci 6,5 - esperienza al ...

Juventus - Chiellini schietto e sincero dopo la sconfitta contro il Manchester United : “dovevamo vincere 3-0 - che ci serva da lezione” : Giorgio Chiellini dopo la sconfitta contro il Machester United di Mourinho all’Allianz Stadium scuote la squadra: le parole del difensore bianconero “L’abbiamo fatta grossa. Non puoi perdere una gara che meritavamo di vincere 3-0. Almeno il pari dovevamo portarlo a casa. Abbassiamo le ali, perché si capiva da due o tre partite che potesse succedere qualcosa del genere“. Così Giorgio Chiellini, dopo la sconfitta contro il ...

Juventus-Manchester United - Mourinho : “Gesto? Sono stato insultato per 90 minuti” : Juventus-Manchester United, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, José Mourinho, tecnico del Manchester United, ha commentato la vittoria ottenuta sul campo della Juventus: “Il gesto finale allo stadio? Sono stato insultato per novanta minuti. Sono arrivato qui per fare il mio lavoro, non ho offeso nessuno. La gente non può […] L'articolo Juventus-Manchester United, Mourinho: ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punge il Manchester United : “non hanno fatto niente per meritare la vittoria” : Il giocatore portoghese ha commentato la sconfitta subita dalla Juve contro il Manchester United, etichettandola come immeritata Il suo gol, il primo con la maglia della Juventus in Champions League, non è bastato ai bianconeri per battere il Manchester United. Cristiano Ronaldo non è riuscito a regalare i tre punti al club campione d’Italia, colpa di due disattenzioni che hanno permesso ai ‘Red Devils’ di ribaltare il ...

Juventus-Manchester United - José Mourinho esulta allo Stadium mostrando l'orecchio VIDEO : Dopo il gesto delle manette, dopo la leggendaria corsa tra gli idranti al Camp Nou, c'è una nuova immagine che si aggiunge alla lunga simbologia di José Mourinho. Dopo la vittoria in extremis contro ...

Juventus-Manchester United - Mourinho : 'Insultato per 90' - ho sbagliato a reagire. Era più giusto un pari' : Dal nulla, la scossa. La Juventus non chiude la partita, il Manchester United la ribalta: allo Stadium finisce con un rocambolesco 2-1 a favore dei Red Devils la sfida della quarta giornata di ...