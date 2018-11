Juventus | Del Piero sul gol di Ronaldo al Manchester United | ' Il mio alla Fiorentina era

Ascolti TV | Mercoledì 7 novembre 2018. Juventus-Manchester United al 24.1%. Schiavone chiude con l’11.1% - La Repubblica delle Donne 4.4% : Juventus-Manchester United (da Facebook) Su Rai1 l’incontro di Champions League Juventus-Manchester United ha conquistato 6.269.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 Diana – La Storia segreta di Lady D ha raccolto davanti al video 1.583.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Rocco Schiavone 2 ha interessato 2.689.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il ...

Mourinho sfida i tifosi della Juventus : caos allo Stadium - : Tanto tuonò, che piovve. All'Allianz Stadium nella strana notte della prima sconfitta stagionale della Juventus , in rimonta contro il Manchester United, di tuoni ce ne sono stati tanti. Prima i gol ...

PAGELLE/ Juventus Manchester United : tutti i voti della partita - Champions League - gruppo H -

Video/ Juventus Manchester United - 1-2 - : highlights e gol della partita - Champions league - 4giornata -

La Juventus era in cerca della quarta vittoria su quattro partite giocate in questa edizione di Champions League. I bianconeri ospitavano il Manchester United in un Allianz Stadium dal clima decisamente caldo. Dall'altra parte invece i Red Devils che tentavano di riscattare la sconfitta subita all'Old Trafford, con José Mourinho che sognava il colpo contro

Il Manchester United vince - Mourinho sbeffeggia i tifosi della Juventus : il gesto dello Special One fa infuriare Bonucci [FOTO E VIDEO] : Al termine della partita, l’allenatore portoghese si porta la mano all’orecchio sbeffeggiando i tifosi della Juventus Il cuore interista di Mourinho viene fuori alla fine del match tra Juventus e Manchester United, match vinto in extremis dai ‘Red Devils’ grazie al gol di Mata e all’autogol di Alex Sandro. Un successo valso come una liberazione per Josè Mourinho che, al fischio finale, si lascia andare ad un ...

Champions League – La situazione del girone della Juventus : risultati e classifica dopo la 4ª giornata : Il Valencia vince l’anticipo contro lo Young Boys e sale a cinque punti in classifica, due in meno del Manchester United che stende la Juve 1-2 allo Stadium La Juventus stacca la spina e incassa la prima sconfitta in questa edizione di Champions League, facendosi ribaltare dal Manchester United dopo il gol del vantaggio di Ronaldo. Una sconfitta che riapre i giochi per il primo posto, visto che gli inglesi si portano a meno due dai ...

Juventus-Pogba : ecco cosa è successo prima della gara contro lo United : Si sta giocando la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, in campo Juventus e Manchester United, l’obiettivo per la squadra di Allegri è superare gli inglesi e staccare il pass per gli ottavi con il primo posto in classifica. L’ex della partita è il centrocampista Pogba, prima del match standing ovation per il francese da parte dei tifosi bianconeri, il ritorno in bianconero potrebbe materializzarsi già a ...

"La prima non l'ha giocata, la seconda neanche, ne ha fatta solo una: domani fa gol", il soggetto sottinteso è Cristiano Ronaldo e la sentenza è di Massimiliano Allegri alla vigilia del match Juventus-Manchester United che può chiudere il discorso qualificazione. "Possiamo raggiungere un primo obiettivo – continua il tecnico bianconero – ovvero la qualificazione.

Juventus - senti Solskjaer : “Ronaldo risolverà il problema delle finali” : Con il Manchester United è stato decisivo nella finale di Champions League del 1999, realizzando il gol che ha condotto la coppa dalle grandi orecchie in Inghilterra: Ole Gunnar Solskjaer è stato l’incubo dei tifosi del Bayern, ma non è stata l’unica finale europea portata a casa in quanto anche nel 2007-08 la Champions ha preso la strada di Manchester. In quell’occasione nei Red Devils c’era già Cristiano ...

Juventus-Manchester United streaming – In campo la Champions League, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Juventus-Manchester United, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l'obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile.

Mourinho in tackle sui tifosi della Juventus : "Gli brucia ancora il Triplete" : José Mourinho non vede l'ora di prendersi la rivincita contro la Juventus che due settimane fa vinse solo per 1-0 ad Old Trafford ma dominando per tutto l'incontro. I tifosi bianconeri presenti a ...

Juventus - Allegri : 'Con lo United non basterà la prova dell'Old Trafford' : TORINO - All' Allianz Stadium arriva il Manchester United di José Mourinho e Massimiliano Allegri chiede alla sua Juventus - prima a punteggio pieno dopo tre partite nel gruppo H - di non abbassare la ...