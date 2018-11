Juve | primo ko non spaventa CR7

Champions League - la Juventus si qualifica agli ottavi di finale se… Le combinazioni - possibilità di primo posto : La Juventus ha perso contro il Manchester United per 2-1 dopo essere passata in vantaggio grazie all’eurogol di Cristiano Ronaldo. I bianconeri avevano in pugno la vittoria e invece si sono dovuti inchinare ai Red Devils nei dieci minuti finale. I Campioni d’Italia devono così rinviare l’appuntamento con la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale, il passaggio del turno è davvero molto vicino ma manca ancora ...

Champions League - la Juventus si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni : una vittoria per il primo posto! : Questa sera (ore 21.00) la Juventus affronterà il Manchester United nel big match della quarta giornata di Champions League. I bianconeri hanno già collezionato tre vittorie nei primi tre incontri giocati nella massima competizione continentale, non hanno subito nemmeno un gol e sono davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. I Campioni d’Italia, spinti dal pubblico dello Stadium, cercheranno la vittoria di prestigio ...

Juve-Cagliari oggi in streaming su Dazn : CR7 in campo dal primo minuto : Stasera, alle ore 20:30, si disputera' la partita Juventus-Cagliari. Il match dell'undicesima giornata di Serie A andra' in scena all'Allianz Stadium. I bianconeri [VIDEO] arrivano al match odierno dopo aver battuto in trasferta l'Empoli con il risultato di 1-2, grazie ad una straordinaria doppietta messa a segno dal portoghese Cristiano Ronaldo. La squadra sarda, invece, arriva alla gara contro i Campioni d'Italia dopo aver battuto 2-1 il ...

Inter - Spalletti : "Non siamo l'anti-Juve - giocato bene solo nel primo tempo. Ho risparmiato i fischi a De Vrij" : Icardi: "siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada"

Inter - adesso si aprono scenari da… scudetto : la squadra di Spalletti mette la sesta e punta la Juventus per il primo posto : “Non siamo l’anti-Juventus, ci mancano un po’ di gradini da sistemare per arrivare dove sono loro, quello che hanno fatto negli ultimi anni. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada e faremo quello da qua in avanti”, sono le parole a Sky Sport a fine partita di Mauro Icardi dopo il successo contro la Lazio, sembra più una pretattica quella dell’attaccante. ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Juve - oggi il primo Cda senza Marotta : Agnelli spiegherà i motivi dell’allontanameto dell’ex Dg : E’ il giorno del Cda della Juventus, il primo del dopo Marotta. La riunione inizierà alle ore 10 presso l’Allianz Stadium. Ordine del Giorno: discutere del nuova composizione del Cda e approvare il bilancio dell’esercizio 2017/18. Non è escluso che, a margine dell’Assemblea odierna, Andrea Agnelli possa spiegare nei dettagli i motivi che lo hanno portato a prendere la decisione di avviare un nuovo corso per la ...

La Juventus sbanca l’Old Trafford ed ipoteca il primo posto in Champions League : successo con il minimo sforzo contro il Manchester United - decide Dybala [FOTO e VIDEO] : 1/33 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Manchester United-Juventus 0-1 - diretta LIVE : finisce il primo tempo – il VIDEO del gol di Dybala : 45′ finisce il primo tempo di Manchester United-Juventus 42′ Tiro a giro di Dybala dal limite, palla di poco a lato 40′ Va al tiro Bentancur, il Manchester si salva con affanno 37′ Doppia parata di De Gea, prima su punizione di Ronaldo e poi su respinta di Matuidi 35′ Il Manchester accelera e vuole […] L'articolo Manchester United-Juventus 0-1, diretta LIVE: finisce il primo tempo – il VIDEO del gol di ...

Juventus - Ronaldo primo a segnare 400 gol nei top 5 campionati europei : Il portoghese rianima su Twitter i bianconeri dopo il pari con il Genoa: "Ogni partita insegna qualcosa"