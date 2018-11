Juve-Manchester | Scholes attacca Szczesny | Punto debole dei bianconeri

Ascolti tv - Juventus – Manchester United vince con 6.2 milioni di telespettatori : La Champions League si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 7 novembre con 6.269.000 telespettatori (share 24.1%) per la partita Juventus-Manchester United su Rai1. L’incontro è stato anche l’evento televisivo più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film con Naomi Watts ‘Diana-La storia segreta di Lady D‘ ha registrato 1.583.000 spettatori (share 7.3%), meno di ‘Rocco ...

Juve-Manchester Utd - Pogba perde l'aereo e non rientra coi compagni : Il Manchester United ha fatto rientro in Inghilterra, il campione del mondo ha preso un altro volo, un'ora dopo, insieme ad alcuni dirigenti e diversi tifosi dei Red Devils .

Juventus - Del Piero sul gol di Ronaldo al Manchester United : 'Il mio alla Fiorentina era più difficile' : ... una prodezza che Alessandro Del Piero " storico ex capitano bianconero " ha commentato così nel post partita negli studi di Sky Sport : "Tutto parte da un movimento di Cristiano in profondità su una ...

Juventus-Manchester United bianconeri spreconi ma Allegri è ottimista : TORINO - Chiellini dice che 'ogni tanto ci mettiamo a scherzare col fuoco', e quindi è normale che, a forza di scherzare, ci si scotti. La sconfitta della Juve con il Manchester , per quanto ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 novembre 2018. Juventus-Manchester United al 24.1%. Schiavone chiude con l’11.1% - La Repubblica delle Donne 4.4% : Juventus-Manchester United (da Facebook) Su Rai1 l’incontro di Champions League Juventus-Manchester United ha conquistato 6.269.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 Diana – La Storia segreta di Lady D ha raccolto davanti al video 1.583.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Rocco Schiavone 2 ha interessato 2.689.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il ...

Cristiano Ronaldo pazzo di Georgina - prima di Juventus-Manchester United il pensiero va alla fidanzata : il dolce gesto [VIDEO] : Georgina Rodriguez all’Allianz Stadium per Juventus-Manchester United: il gesto d’amore di CR7 alla sua amata prima del match “Supporting Juve & my #buonanotte #finoallafine “: con questa frase e con una foto che la immortala all’Allianz Stadium, Georgina Rodriguez su Instagram si mostra in tribuna prima della partita tra Juventus e Manchester United. La fidanzata di Cristiano Ronaldo per l’occasione ...

Ascolti tv ieri - Juventus – Manchester United vs Diana | Dati Auditel 7 novembre 2018 : Da un lato un big match, quello fra Juventus e Manchester, dall’altro il film su Diana. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 7 novembre 2018? Chi ha trionfato? Sui maggiori canali del digitale terrestre sono poi anDati in onda, i prima serata, altri programmi molto amati come la fiction di Rai 2 Rocco Schiavone 2, o su Rai 3 Chi l’ha visto?, ovvero la trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Su Rete 4, invece, è andata in onda la ...

Diretta Juve-Manchester Utd in streaming e in televisione : partita in onda stasera su Rai1 : Questa sera, alle ore 21:00, la Juventus tornera' ad affrontare il Manchester United [VIDEO]. Il match odierno andra' in scena all'Allianz Arena e sara' valido per la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. I bianconeri godono di un periodo di forma straordinario, sono primi in campionato e primi nel girone a punteggio pieno con 9 punti. I Red Devils, invece, in Premier League sono settimi, nel girone di Champions ...

DIRETTA/ Juventus-Manchester - risultato 1-2 : pagelle bianconere - Ronaldo sontuoso : FULL-TIMEDopo un incredibile finale di partita, a Torino vince lo United 1-2#JuveMUFC pic.twitter.com/LbHnqIflzS— JuventusFC @juventusfc 7 novembre 2018Szczesny 6 - Pochi interventi per il portiere, incolpevole sul gol subito. De Sciglio 6,5 - si fa trovare impreparato in un paio di occasioni, ma poi spinge sulla fascia cercando di servire C.Ronaldo. Martial avversario ostile per l’ex Milan. Dal 82’ Barzagli s.v. Bonucci 6,5 - esperienza al ...

Juventus - Chiellini schietto e sincero dopo la sconfitta contro il Manchester United : “dovevamo vincere 3-0 - che ci serva da lezione” : Giorgio Chiellini dopo la sconfitta contro il Machester United di Mourinho all’Allianz Stadium scuote la squadra: le parole del difensore bianconero “L’abbiamo fatta grossa. Non puoi perdere una gara che meritavamo di vincere 3-0. Almeno il pari dovevamo portarlo a casa. Abbassiamo le ali, perché si capiva da due o tre partite che potesse succedere qualcosa del genere“. Così Giorgio Chiellini, dopo la sconfitta contro il ...

PAGELLE/ Juventus Manchester United : tutti i voti della partita - Champions League - gruppo H - - IlSussidiario.net : PAGELLE Juventus Manchester United: i voti della partita che i bianconeri e i Red Devils hanno giocato all'Allianz Stadium in Champions League , gruppo H, .

Video/ Juventus Manchester United - 1-2 - : highlights e gol della partita - Champions league - 4giornata - - IlSussidiario.net : Video Juventus Manchester United , 1-2, : highlights e gol della partita, in programma all'Allianz Stadium per la Champions league 2018-2019.

Juve-Manchester United 1-2 : Mourinho rimonta e vince - poi lo sfottò ai bianconeri - Le foto La Roma batte il Cska Mosca : Prima sconfitta stagionale per la Juventus, che al 65’ era passata in vantaggio con un super gol al volo di Cr7, ma viene punita da Mata e da un autogol di Alex Sandro

Juventus-Manchester United - Mourinho : “Gesto? Sono stato insultato per 90 minuti” : Juventus-Manchester United, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, José Mourinho, tecnico del Manchester United, ha commentato la vittoria ottenuta sul campo della Juventus: “Il gesto finale allo stadio? Sono stato insultato per novanta minuti. Sono arrivato qui per fare il mio lavoro, non ho offeso nessuno. La gente non può […] L'articolo Juventus-Manchester United, Mourinho: ...