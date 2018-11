Juve | c' è una squadra che cresce sulle orme di Ronaldo

Juventus - è una sconfitta ‘pericolosa’ : lo United ‘frantuma’ tutte le certezze di Allegri! La Roma vince con il carattere e Di Francesco risponde alle critiche : Si è conclusa un’altra giornata incredibile valida per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Roma e Juventus, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese clamorose. Partiamo dalla Roma. E’ una vittoria di carattere quella della squadra di Di Francesco che ha risposto con una prova incoraggiante alle critiche ingiuste durante la settimana dopo il pareggio contro la Fiorentina, non ...

Juventus-Manchester United - gol pazzesco di Cristiano Ronaldo : il destro al volo di CR7 è una goduria [VIDEO] : Leonardo Bonucci pesca in profondità Cristiano Ronaldo, il portoghese sfodera un destro pazzesco al volo che non lascia scampo a De Gea-- Un gol pazzesco, il numero 121 in Champions League, che vale tantissimo per la Juventus. Cristiano Ronaldo si sblocca con la maglia bianconera nella massima competizione europea, regalando allo Stadium una prodezza da stropicciarsi gli occhi. Lancio di Bonucci dalla difesa, CR7 non lascia nemmeno ...

Inter e Juventus - record di incasso in Champions - e una legge da rifare - : Dai 5,9 milioni di San Siro ai quasi 5 dello Stadium. Ecco perché la norma sui diritti tv è ingiusta e inattuale

Champions League - la Juventus si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni : una vittoria per il primo posto! : Questa sera (ore 21.00) la Juventus affronterà il Manchester United nel big match della quarta giornata di Champions League. I bianconeri hanno già collezionato tre vittorie nei primi tre incontri giocati nella massima competizione continentale, non hanno subito nemmeno un gol e sono davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. I Campioni d’Italia, spinti dal pubblico dello Stadium, cercheranno la vittoria di prestigio ...

La Juventus dà una mano al Milan : Benatia in rossonero a gennaio : La sinergia sul mercato tra il Milan e la Juventus è sempre stata abbastanza forte negli anni e in estate i due club sono stati grandi protagonisti di un clamoroso scambio. Gonzalo Higuain e Mattia ...

Juventus e Roma - può essere una serata magica : l’Italia sogna un clamoroso ‘poker’ - la Champions League in versione ‘Made in Italy’ : Si avvicina un’altra giornata pazzesca valida per la Champions League, una serata di forti emozioni e che può regalare grosse soddisfazioni per due squadre italiane: la Juventus e la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri può staccare il pass per gli ottavi già oggi, due risultati su tre per i bianconeri per il passaggio del turno, la vittoria per assicurarsi il primo posto. La Juventus ha tutte le caratteristiche per ripetersi ...

Juventus-Manchester United - Allegri svela tutto : il caso Benatia e le condizioni degli infortunati : La Juventus si prepara per l’importante gara di Champions League contro il Manchester United, ecco le importanti dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa: “domani possiamo raggiungere il nostro primo obiettivo. Ma i nostri obiettivi della stagione sono anche altri: Coppa Italia, Scudetto… Benatia si è lamentato? Magari erano dichiarazioni a caldo. Lui è considerato da me pari agli altri, è importante. È difficile ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : arriva il Manchester United allo Stadium. Una Juventus incerottata vuole chiudere la pratica : Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Calcio: si infiamma il Gruppo H con la partita forse più spettacolare e più attesa di tutto il programma, quella tra Juventus e Manchester United. I Red Devils volano a Torino, dove domani all’Allianz Stadium proveranno a fermare la corsa fino ad ora perfetta dei campioni d’Italia. La banda di Massimiliano Allegri sogna in grande: con il quarto successo di fila ...

Juventus - la situazione infortunati in casa bianconera : preoccupano le condizioni di Cancelo e Douglas Costa : Il club bianconero ha diramato un comunicato con cui ha reso note le condizioni dei propri calciatori a due giorni dal match di Champions contro il Manchester United La Juventus si prepara al ritorno con il Manchester United, sfida valida per il quarto turno del Gruppo H di Champions League. La formazione di Allegri potrebbe già festeggiare la qualificazione conquistando un punto, addirittura il primo posto in caso di vittoria. Douglas ...

Milan - è una vittoria che vale ‘6 punti’ : adesso Gattuso pensa in grande e sogna lo sgambetto alla Juventus - così i rossoneri sono rinati : Si è conclusa l’11^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Udinese e Milan in una partita che ha regalato emozioni incredibili fino all’ultimo secondo. La partita sembrava indirizzata verso lo 0-0, poi una follia a centrocampo della squadra di Velazquez ha permesso a Romagnoli di firmare la rete del successo, delirio dei tifosi rossoneri e terza vittoria consecutiva che apre importanti scenari per il futuro. Il ...

Un palo e una traversa fermano le Juventus Women - poi il crollo : 3-0 Milan : TORINO - Il big match fra le prime della classe se lo aggiudica il Milan , con un risultato pesantissimo, 3-0, che non riflette i reali valori espressi in campo. La Juventus domina per tutto il primo ...

Juve - mai una partenza migliore nella sua storia. Il confronto con le big d'Europa : Se non fosse per quel pari che le ha imposto il Genoa, 1-1, parleremmo di un record unico nella storia della Serie A. E invece la Juventus si dovrà accontentare di condividerlo con Roma e Napoli, che ...

Calciomercato Juventus - le ‘richieste’ di CR7 : gli obiettivi per una squadra stellare [NOMI - FOTO - DETTAGLI] : 1/13 Marco Alpozzi/LaPresse ...

