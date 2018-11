Jobs Act | la Corte Costituzionale lo smonta e boccia anche la norma del decreto dignità

Così la Consulta azzoppa il Jobs Act : Il 26 settembre scorso la Corte costituzionale si è pronunciata su una norma del Jobs Act, dichiarandola incostituzionale. I giudici hanno ritenuto che fissare per legge l'indennità che il datore di lavoro deve risarcire a un lavoratore licenziato, attualmente calcolata in nome di un unico principio

"Non si può ancorare l'indennità per ingiusto licenziamento solo all'anzianità". Consulta boccia un altro pezzo del Jobs Act (confermato dal Dl Dignità) : La Corte costituzionale boccia una norma del Jobs Act poi confermata, pur modificandone il perimetro di intervento, dal decreto Dignità. Si tratta del criterio di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato ancorato solo all'anzianità di servizio, che era già previsto dal decreto legislativo 23 del 2015 e che è stato confermato dal decreto del governo in carica. Criterio che ...

Jobs Act - il giudice all’Ue : quella normativa è conforme al diritto comunitario? : di Antonio Carbonelli* Con ordinanza del 16 ottobre 2018 il giudice del lavoro presso il Tribunale di Brescia ha rimesso alla Corte di Lussemburgo le somministrazioni di manodopera come disciplinate dal cosiddetto decreto Renzi e poi dal cosiddetto Jobs act. In particolare, il giudice nazionale chiede di valutare se sia conforme al diritto comunitario una normativa interna che a) non prevede limiti alle missioni successive del medesimo ...

Lavoro - il decreto fiscale smonta un altro pezzo di Jobs Act : allargata la cassa integrazione straordinaria : Il decreto fiscale modifica un altro pezzetto del Jobs act renziano. Dopo il decreto dignità che ha limitato l’uso di contratti a termine, arrivano ritocchini in materia di cassa integrazione straordinaria. Nel dettaglio, all’articolo 25 del decreto, il governo gialloverde concede la proroga della cassa straordinaria non solo per i casi di riorganizzazione o crisi aziendale, ma anche a seguito di un contratto di solidarietà per un ...

Pil Italia 2019 - Fmi e Bankitalia ‘contro’ il Governo/ “Fornero e Jobs Act rimangano” : caos su stime crescita : Fmi "taglia" stime Pil Italia: 1% nel 2019. Il Belpaese sarà quello che crescerà di meno nell’area euro secondo il fondo monetario internazionale. caos su Governo e Manovra(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:00:00 GMT)

La sentenza della Corte Costituzionale sul meccanismo del Jobs Act per calcolare l'indennizzo in caso di licenziamento ha conseguenze interessanti.

La Cassa integrazione guadagni è stata rifinanziata per tutto il 2019. Una mossa che non sembra azzeccata dopo l'approvazione del Jobs Act.

Manovra - Carabetta (M5s) vs Orlando (Pd) : “Vi siete indebitati per più di 200 miliardi per fare Jobs Act” : Botta e risposta a Tagadà (La7) tra l’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e Luca Carabetta (M5s), vicepresidente della commissione Attività Produttive alla Camera. L’esponente del Pd precisa, in primis, che non voterà Matteo Richetti alla segreteria dem, preferendogli Nicola Zingaretti: “Sono contento per Richetti, ma non lo voto. Io scelgo il candidato che in qualche modo definisce una forma di rottura più forte con ...

Bekaert - c'è l'accordo. Di Maio : "bye bye Jobs act" : E' stato siglato al Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo sul piano sociale e nuovi ammortizzatori per i lavoratori dello stabilimento di Figline Valdarno della multinazionale belga Bekaert . ...

Jobs Act - il criterio di indennizzo è incostituzionale. Così crolla uno dei pilastri della riforma Renzi : di Enzo Martino* Il 25 settembre la Corte costituzionale ha deciso la questione relativa alla disciplina dei licenziamenti in regime di Jobs Act sollevata dal Tribunale di Roma. La motivazione della sentenza sarà pubblicata nelle prossime settimane, ma dal comunicato stampa ufficiale già si comprende che si tratta di una decisione di grande portata. La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ...