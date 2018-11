Jane Alexander non lo sa | ma fuori dalla Casa ecco che voce gira su Elia Fongaro

GF Vip : Jane Alexander cambia idea su Elia Fongaro? : Inutile girarci intorno, la coppia composta da Jane Alexander e Elia Fongaro ha fatto molto discutere i tanti telespettatori e i fan della terza edizione del GF Vip. Il motivo? Soprattutto per il fatto che lei non era single. Difatti fuori dalla casa più spiata dagli italiani c’era un uomo ad aspettarla. Ma la donna, dopo aver conosciuto Elia, ha deciso di lasciare il suo compagno perchè ha capito che non sarebbe potuto essere l’uomo della sua ...

Grande Fratello Vip - la pugnalata di Elia Fongaro a Jane Alexander : 'Nuova fiamma fuori dalla casa - chi è' : Una nuova fiamma per Elia Fongaro . Mentre Jane Alexander è ancora nella casa del Grande Fratello Vip , l'ex Velino secondo il settimanale Oggi avrebbe una spasimante la cui identità rimane al momento ...

Elia Fongaro corteggiato fuori dal Gf Vip : dopo Jane Alexander ha una nuova spasimante : Elia Fongaro ha una nuova spasimante fuori dalla Casa del Gf Vip: dopo Jane Alexander si fa strada una donna misteriosa La storia d’amore nata al Gf Vip tra Elia Fongaro e Jane Alexander potrebbe essere messa presto a dura prova fuori dalla Casa. Il motivo? L’ex velino, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, una volta […] L'articolo Elia Fongaro corteggiato fuori dal Gf Vip: dopo Jane Alexander ha una nuova spasimante ...

Francesco Monte si avvicina a Jane Alexander dopo l’uscita di Elia : Jane Alexander e Monte si abbracciano dopo l’eliminazione di Elia Fongaro È tornata la quiete tra Francesco Monte e Jane Alexander al Grande Fratello Vip 3. La notte ha portato chiarimenti importanti nella casa più spiata d’Italia. L’ex tronista e l’attrice si sono finalmente chiariti dopo l’uscita di Elia Fongaro e le ultime incomprensioni. La lite tra Monte e l’ex velino di Striscia la notizia ha ...

Grande Fratello Vip 2018 : Jane Alexander Vs Walter Nudo. La reazione spropositata di Jane : Jane Alexander Vs Walter Nudo: il perché? Litigano in merito ad una visione discordante sulle malattie e dopo lo sfogo la donna si sente male. Ma andiamo a vedere cosa è succeso nel dettaglio. Jane Alexander si sente male in piena notte dopo una litigata con Walter Nudo È ormai noto che nel reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini le dinamiche più interessanti avvengono di notte. I ragazzi, convinti forse, che la notte li ...

Walter Nudo spietato. E Jane Alexander si sente male : La vigilia della nona puntata del Grande Fratello Vip 3 è piuttosto movimentata. Dopo il bacio sotto il piumone di Francesco Monte e Giulia Salemi, 'Uolter' Nudo fa piangere Jane Alexander che stamane ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e la confessione : 'Chi mi ha convinta a partecipare' - ora si capisce tutto : Jane Alexander ha raccontato in una conversazione tete à tete con Stefano Sala i motivi che l'hanno spinta a partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip . L'attrice italo-britannica ha ...

Grande Fratello Vip - paura nella notte per Jane Alexander : “Non respiro” : È stata una nottata movimenta nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo un’accesa discussione con Walter Nudo, Jane Alexander ha avuto una crisi isterica che ha preoccupato molto gli altri inquilini. I ragazzi stavano parlando di malattie, quando Walter Nudo ha detto che, secondo lui, basterebbe “ascoltare il proprio corpo” che ci parla costantemente per prevenire piccoli disturbi e gravi malattie. Parole che hanno fatto ...

GfVip - Jane Alexander si sente male durante la notte dopo una violenta lite : Jane Alexander si è sentita male durante la notte dopo una violenta lite. Brutta notte quella passata da Jane Alexander nella casa del Grande Fratello Vip. I ragazzi stavano parlando di malattie, quando Walter Nudo ha detto che dovremmo ascoltare il nostro corpo perché ci parla e ci dice tutto. A queste parole la Alexander non è riuscita a trattenersi e ha perso le staffe. La prevenzione è fondamentale, sostiene la concorrente del Gf Vip, non ci ...

Jane Alexander parla del futuro con Elia Fongaro : “È difficile” : Jane Alexander parla delle difficoltà che incontrerà con Elia Fongaro Jane Alexander continua a pensare ad Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3. L’attrice poche ore fa si è confidata con Stefano Sala in giardino parlando del futuro dopo il reality. Terminata l’esperienza al GF Vip 3 la conduttrice di Mistero ha ammesso che dovrà mettere ordine nel suo privato, sistemando due situazioni: la prima quella con l’ormai ex ...

Grande Fratello Vip - malore nella notte per Jane Alexander. Cosa è successo : Paura nella notte nella casa del Grande Fratello Vip. Jane Alexander ha avuto un malore. Erano circa le 2.30 di notte quando il fattaccio è successo. Ma Cosa ha avuto Jane Alexander? Perché si è sentita male? Per via di una discussione tra lei e un altro vip della casa, Walter Nudo. Alla conversazione avevano preso parte anche altri concorrenti del reality ma sono state le parole di Nudo a far sentire male Jane. Ma capiamo meglio Cosa è ...

“Non respiro”. GF Vip - malore choc nella notte per Jane Alexander : Paura nella notte nella casa del Grande Fratello Vip. Jane Alexander ha avuto un malore. Erano circa le 2.30 di notte quando il fattaccio è successo. Ma cosa ha avuto Jane Alexander? Perché si è sentita male? Per via di una discussione tra lei e un altro vip della casa, Walter Nudo. Alla conversazione avevano preso parte anche altri concorrenti del reality ma sono state le parole di Nudo a far sentire male Jane. Ma capiamo meglio cosa è ...

Jane Alexander - malore nella notte per una discussione con Walter : il Web si spacca : Jane Alexander si sente male al Gf Vip dopo una discussione con Walter Nudo Un bruttissimo momento per Jane Alexander che si è sentita male nella notte verso le 2, 2.30. Non ne parla ancora nessuno, visto che tutto è successo in piena notte, ma possiamo darvi tutte le informazioni possibili per ricostruire bene la […] L'articolo Jane Alexander, malore nella notte per una discussione con Walter: il Web si spacca proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - giallo su Jane Alexander : "Il 27 inizia il suo spettacolo teatrale" : Fuori dalla casa del Gf Vip aleggia un mistero: Jane Alexander sta per abbandonare il gioco?Pare. E il motivo non è il fidanzatino (?) Elia Fongaro, ma un impegno di lavoro. Tutto programmato? Non si sa, ma il caos che è scoppiato sui social non ha bisogno di troppe interpretazioni. Alcuni utenti, infatti, hanno iniziato a condividere alcuni locandine che sono state affisse a Roma. Nei poster c'è stampato il volto di Jane Alexander. L'attrice ...