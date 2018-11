Jack Chapman | muore a 28 anni per una “embolia da silicone” | ne aveva iniettato troppo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) Morire a 28per le complicazioni dovute all’iniezione disilicone nel pene e nello scroto. La tragica fine del giovane australianosta rimbalzando in ogni angolo dei social. Come riportano i tabloid anglosassoni, il ragazzo che viveva daa Seattle ed era parte attiva della comunità BDSM di San Francisco, è morto per le complicazioni dovute ad una “sindrome di embolia da. Perché l’iniezione fatale avvenuta attorno al 15 ottobre scorso sembra sia stata solo l’ultima di una lunga serie dovuta molto probabilmente al fatto che, aka Pup Tank, facesse parte fin dal 2012 di un gioco/rapporto di sottomissione al suo master Dylan Hafertepen (Master Dylan). Una relazione delicatissima in pieno mondo kinky che secondo un altro “slave” Chuck Osborne, molto amico di, anche lui chiamato Pup Alpha, all’apparenza “sembrava un’infezione di routine”, ...