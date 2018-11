Italian Sport Awards | tra i premiati | Acerbi | Cristante e Di Francesco

Perbenisti e ‘politically correct’ di convenienza - tutti contro Mourinho : il vero problema è la cultura sportiva Italiana : Josè Mourinho crocifisso dopo il gesto di ieri sera all’Allianz Stadium, in realtà però dovremmo andare alla radice di un problema che affligge il ‘nostro’ sport Apriti cielo contro Josè Mourinho. Nelle ore successive al ben noto gesto dello Special One allo Juventus Stadium, si è scatenato il caos di commenti ed improperi nei confronti del tecnico del Manchester United. Il portoghese si è portato il dito ...

Bach incontra Giorgetti insieme ai vertici dello sport Italiano. Domani udienza privata da Mattarella : ... unitamente ai vertici dello sport italiano, si sono recati successivamente a Palazzo Chigi, per l'incontro con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo ...

Doping – A Roma 3 giorni di simposio scientifico : le parole del presidente della Federazione medico sportiva Italiana : Al via a Roma 3 giorni simposio su strategie antiDoping basate su passaporto biologico atleta “Un ringraziamento alla Wada e al direttore scientifico, dott. Rabin. La Fmsi si è guadagnata amicizia e credibilità da parte della Agenzia mondiale antiDoping grazie a una cultura nel fare ricerca in linea con Wada“. Sono le parole con cui il presidente della Federazione medico sportiva italiana, Maurizio Casasco, ha aperto la ...

Italian Esports Open 2018 by Vodafone : scopriamo i vincitori del torneo di Quake Champions : L'Italian Esports Open 2018 by Vodafone dedicato a Quake Champions ha ufficialmente dei vincitori. Ecco il comunicato ufficiale riguardante l'evento.Il torneo, che si è svolto nella straordinaria cornice nell'Esports Cathedral - Auditorium San Romano a Lucca Comics&Games e ha messo in palio un montepremi complessivo di 20.000 dollari, ha visto sfidarsi 8 giocatori internazionali e 2 Italiani in una modalità di gioco 1vs1.La finale, ...

Gli Italian Sport awards in passerella : "Siamo giunti all'8/a edizione di questo evento e questo è già motivo d'orgoglio - ha affermato il presidente degli Italian Sport awards, Donato Alfani -. Vorrei ringraziare tutti i membri della ...

La riforma dello sport Italiano - tra Coni e “Sport e salute S.p.A.”. Il governo spinge - incontro Giorgetti-Malagò : Ieri Giancarlo Giorgetti e Giovanni Malagò si sono incontrati per discutere dell’annunciata riforma del sistema sportivo contenuta all’interno della Legge di Bilancio. La bozza del testo prevede l’istituzione della società “sport e salute S.p.A” con dirigenti e consiglio di amministrazione nominato dal governo, che dovrebbe gestire lo sport italiano riducendo le prerogative del Coni esclusivamente alla sfera della ...

Malagò contro la riforma del Coni voluta dal governo : «Lo sport Italiano non ne aveva bisogno» : ... con la prevista riforma di Coni Servizi e il passaggio della gestione dei contributi alle federazioni sportive a un ente, «sport e Salute Spa», sotto il controllo del ministero dell'Economia. «La ...

Coni - Malagò : 'Spero che ci siano modifiche nella bozza. Lo sport Italiano non aveva bisogno di una riforma politica' : 'La bozza rimane questa, è già in arrivo al Parlamento, ma spero e penso ci possano essere delle modifiche rispetto a come sono state presentate. D'altronde è un disegno di legge e non un decreto'. Lo ...

Campionato Italiano Cross Country ACI Sport 2018 : Suzuki Campione d’Italia per il decimo anno consecutivo : Per il decimo anno consecutivo la tecnologia Suzuki 4×4 ALL GRIP si conferma leader anche nelle competizioni fuoristrada, aggiudicandosi i titoli di Campione d’Italia Costruttori e Conduttori nel Campionato Italiano Cross Country ACI Sport 2018 Suzuki domina il Campionato Italiano Cross Country. I Grand Vitara si impongono nella massima serie nazionale di fuoristrada, riprendendo il cammino vincente che ha contraddistinto la ...

Coni - il portafoglio passa al governo La rivoluzione per lo sport Italiano : Ma il problema più grosso si riflette sui Giochi 2026: accetterà il Cio di assegnarli a Milano-Cortina visto che il Coni che rischia di finire «commissariato» dalla politica?

ACI Sport : il Mugello incorona i Campioni Italiani 2018 : Il 2018 di ACI Sport va in archivio sotto il diluvio del Mugello, dove Daniel Zampieri e Giacomo Altoè si laureano Campioni nel tricolore Gran Turismo con la Lamborghini Huracan di Antonelli MotorSport. Nell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth è Enzo Fittipaldi a firmare la doppia vittoria che vale il titolo italiano 2018 con il […] L'articolo ACI Sport: il Mugello incorona i Campioni italiani 2018 sembra essere il primo su ...

“Milano Neve 2018” – Nel capoluogo lombardo premiate le eccellenze sportive invernali Italiane : Grande successo per la prima edizione del premio “Milano Neve 2018”, inserita nella kermesse di Milano Montagna E’ andata in scena quest’oggi, domenica 28 ottobre, a Milano la prima edizione del premio “Milano Neve 2018” promossa dal comitato provinciale della Federazione Italiana Sport invernali di Milano ed inserita nella kermesse Milano Montagna. Un evento molto partecipato che ha permesso di ...

Lutto nel mondo dello sport - morto l’ex campionissimo Italiano di pugilato : Lutto nel mondo dello sport italiano: è morto oggi a Pisa, l’ex campione di pugilato, Piero Del Papa. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel 1966 conquistò anche il titolo europeo. Dopo la carriera sportiva recitò come spalla in due film insieme a Bud Spencer in “Lo chiamavano Bulldozer”, pellicola interamente girata tra Tirrenia e ...

