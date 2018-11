Italia-UE | un compromesso ci sarà Btp resteranno volatili

Legge di Bilancio - Tria : “La manovra non cambia - stiamo discutendo”. Moscovici : “Nessun compromesso con l’ Italia ” : La manovra economica dell’Italia “non cambia . stiamo discutendo: dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre. Non è che rispondo qui”. È questa la posizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria al termine del vertice dei ministri delle Finanze dell’Eurozona a Bruxelles. Dopo la bocciatura arrivata dalla Commissione, la Legge di Bilancio italiana è stata infatti al centro dell’incontro e, rispondendo alle ...

Compromesso : la missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla manovra Italiana : Compromesso. E' la parola del giorno qui a Bruxelles, dove Giovanni Tria partecipa ad una riunione importantissima dell'Eurogruppo: quella che esamina i documenti programmatici di bilancio inviati dai paesi della zona euro. Ma soprattutto questa è la riunione che discute del 'caso Italia', che sul documento di bilancio è stata appena bocciata dalla Commissione Europea. Eppure per oggi i fulmini di guerra tra Roma e Bruxelles ...