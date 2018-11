Italia Si | Marco Liorni cambia orario dopo il record d’ascolti

Rugby - Marco Fuser lancia l’Italia : “match duro con la Georgia - ma ne conosciamo l’importanza” : Il giocatore della Nazionale italiana di Rugby ha presentato la sfida che gli azzurri giocheranno contro la Georgia sabato Primo giorno al completo per la Nazionale Italiana Rugby a Firenze. Gli Azzurri nella mattinata odierna hanno svolto lavoro in palestra mentre nel pomeriggio si sono spostati al “Ruffino Stadium Mario Lodigiani” per l’allenamento sul campo. Nel capoluogo toscano l’Italia affronterà la Georgia sabato 10 novembre allo ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio e l’arte della rinascita. Italia - tra un bronzo e l’uscita dal tunnel verso le Olimpiadi : Marco Lodadio è l’uomo della rinascita, l’artista che ha modellato un esercizio da urlo al castello, che ha fatti suoi gli anelli, che ha riportato l’Italia sul podio ai Mondiali dopo addirittura otto anni dall’ultima volta. Lo scultore del bronzo, il pittore delle linee magiche, il poeta di melodie armoniose che sono risuonate fragorose all’Aspire Dome di Doha: il 26enne ha riportato in auge l’artistica ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio - l’Italia ha un nuovo Signore degli Anelli dopo Chechi e Morandi. E verso le Olimpiadi 2020… : Marco Lodadio ha compiuto un piccolo grande passo nella storia della Ginnastica artistica italiana. Il laziale ha saputo riportare il nostro Paese su un podio ai Mondiali dopo addirittura otto anni di digiuno (al maschile), ci è riuscito alla sua prima finale iridata e lo ha fatto con una classe cristallina, da vero veterano nonostante i 26 anni che rappresentano la piena maturità in questo sport (per quanto riguarda il “sesso ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio - il Gladiatore degli Anelli! Storico bronzo - l’Italia fa festa dopo 8 anni! : Marco Lodadio si è consacrato dopo un lungo inseguimento e ha conquistato un vertiginoso bronzo agli anelli ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Si tratta di un’impresa eccezionale per il 26enne che, alla sua prima finale iridata al castello dopo un lungo inseguimento (l’anno scorso rimase fuori dai magnifici otto per appena 15 centesimi), ha subito fatto saltare il banco ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio grazie ...

Marco Di Noia lancia il primo app album Italiano : Economia Digitale 29 ottobre 2018 Non solo ritmo, l'intelligenza artificiale sceglierà le parole dei brani musicali 'Elettro acqua 3D' è un viaggio pensato proprio per chi viaggia : «In un'epoca ...

retequattro * ' STASERA Italia ' : MARCO MINNITI - ' IO NON SCOMMETTO SULLA MIA CANDIDATURA - ABBIAMO AFFRONTATO TROPPO SPESSO L'IMMIGRAZIONE ... : Contemporaneamente, bisogna aprire canali legali: l'idea che a un certo punto arriva qualcuno che blocca i flussi migratori nel mondo, purTROPPO, non è credibile. L'unica cosa che si può fare è ...

L'Isis minaccia l'Italia : bandiera nera sul campanile di San Marco : Lo Stato islamico torna a minacciare l'Italia. Questa volta, l'obiettivo della propaganda delL'Isis è Venezia. Come riportato dal sito d'intelligence Site, i siti internet sostenitori del terrorismo islamico hanno diffuso un'immagine che raffigura una bandiera del Califfato che sventola sul campanile di San Marco, luogo simbolo della città veneta.In queste ore, sono state poi diffuse altre immagini simili contro gli Stati Uniti e contro la ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia in gara con Lara Mori e Marco Lodadio. Quando torneranno in pedana? Date - programma - orari d’inizio e tv : L’Italia è rimasta in gara con due atleti ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar): Lara Mori, che disputerà la finale del concorso generale individuale, e Marco Lodadio che sarà invece impegnato nella finale agli anelli. La toscana, che ha mancato l’accesso all’atto conclusivo al corpo libero per appena un decimo, si consolerà con la partecipazione alla sfida tra ...

La fine di Desirée - spunta un Italiano : «Marco ha preparato il mix di droghe» : La hanno stuprata e uccisa con «crudeltà e disinvoltura». E la hanno drogata con un mix letale di stupefacenti e di psicofarmaci, forniti da un pusher italiano che ora gli...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio vede la finale agli anelli - buona Italia nelle qualifiche : L’Italia si rende protagonista di una discreta qualifica ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e conclude con un momentaneo dodicesimo posto nella classifica della prova a squadre. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) gli azzurri hanno totalizzato 240.763 punti e, quando manca soltanto una suddivisione al termine dell’infinito turno preliminare (alle ore 19.00 con tra gli altri la quotata Cina e il Brasile), la nostra Nazionale è ...

Margherita Buy e Marco Bocci sul set di Made in Italy : la storia della moda Italiana diventa una serie tv per Canale 5 : Le intenzioni di Mediaset sono quelle di mettersi davvero al lavoro sulle fiction ma in modo serio e il primo passo in avanti sembra essere Made in Italy. Questo è il titolo della serie le cui riprese sono iniziate proprio oggi a Milano per raccontare la nascita della moda italiana negli anni Settanta e che andrà in onda su Canale 5 il prossimo anno. Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che Mediaset possa liberarsi di Premium ...

Marco Liorni ospita Gessica Notaro : anticipazioni Italia Sì : Italia Sì anticipazioni 20 ottobre: Gessica Notaro ospite di Marco Liorni Dopo l’ennesima settimana televisiva impegnativa, arriva il sabato pomeriggio con la nuova puntata di Italia Sì con Marco Liorni. Grazie all’affetto che il pubblico riversa su di lui, merito anche dei fantastici sette anni a La vita in diretta, il conduttore di Rai1 si sta prendendo una piccola rivincinta con un programma ideato fin nei minimi dettagli che, ...

Italia Sì : Marco Liorni regge la sfida con Verissimo : Italia Sì: ascolti stabili per Liorni (nonostante Asia Argento a Verissimo) Il segreto per restare sulla cresta dell’onda è quello di non tradire mai il proprio pubblico. Questo lo sanno bene le personalità del mondo dello spettacolo che per nulla al mondo rinuncerebbero all’amore dei telespettatori. E non si sta parlando dell’amore urlato a suon di ‘caffeucci’ o ‘esclusive solo per voi’, ma di quello ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : un’Italia da 9! Thomas Ceccon leader - Marco De Tullio la sorpresa : Un’Italia da 9? Ci può stare. Il Bel Paese del Nuoto ha concluso la sua avventura sudamericana, in Argentina, nelle Olimpiadi Giovanili 2018. Il bilancio è decisamente positivo: 1 oro, 3 argenti e 5 bronzi. 9 metalli per una compagine non troppo numerosa che però ha saputo farsi valere in tutte le gare nelle quali gli azzurri sono saliti sul blocchetto di partenza. Una formazione che ha alcuni volti e val la pena definirli con ...