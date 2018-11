Italia | governo; Salvini | si vota tra cinque anni

Forza Italia e Berlusconi scendono in piazza contro il governo e quindi contro Salvini : Forza Italia pronta a scendere in piazza per protestare contro il governo e quindi contro Salvini, alleato del leader Silvio Berlusconi Forza Italia scende in piazza contro il governo. Due volte. Questo sabato e anche il prossimo. A Torino. È sfida aperta a chi, come i Cinquestelle, vuole bloccare la Tav. E anche alla Lega, che sulla carta è alleata degli azzurri. Ma è pure partner di una maggioranza di governo che, attraverso il suo ministro ...

Prescrizione - sfiorata rissa in Commissione. Opposizioni : “Voto nullo”. E Forza Italia occupa i banchi del governo : Prima, in Commissione Affari costituzionali e Giustizia, il voto di Lega e M5s a favore dell’allargamento del ddl anticorruzione alla Prescrizione, con le Opposizioni che hanno denunciato la “mancanza di voto, perché eravamo tutti in piedi” e la rissa sfiorata tra i deputati, che ha reso necessario l’intervento dei commessi per sedare gli animi. Poi, alla Camera, lo scontro che si è protratto tra la presidente della ...

Manovra - la Commissione Ue corregge al ribasso le stime del governo : “Italia ultima per crescita nel 2019” : Secondo Bruxelles i piani di crescita contenuti nella Manovra del governo italiano sono sin troppo ottimistici. È quello che emerge dalle previsioni d’autunno della Commissione Ue, secondo cui l’Italia si conferma ultima per crescita in tutta Europa sia per il 2018 che per il 2019 e il 2020. Con l’1,1% del nostro Paese, quest’anno persino la Gran Bretagna, nonostante le difficoltà legate alla Brexit, è riuscita a fare meglio, con ...

Anas - si è dimesso l’ad Gianni Armani per “mutato orientamento del Governo sull’integrazione di Fs Italiane” : l’ad e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso. Ricopriva tale incarico dal 2015. ...

Draghi striglia il governo "Italia deve ridurre debito al di là delle regole Ue" : "L'Italia deve ridurre il debito". Il diktat durante l'Eurogruppo di ieri non è arrivato solo dai Commissari Ue e dai ministri economici dei Paesi membri, ma anche da Mario Draghi.Come raccontano alcune fornti europee, infatti, il presidente della Banca centrale europea ha preso la parola durante la riunione per strigliare Giovanni Tria e richiamare l'Italia alla responsabilità. In particolare ha insistito sulla necessità di ridurre il debito ...

Manovra - il governo alle prese con esame Ue. Istat : 'L'economia Italiana va al rallentatore' : La stagnazione della nostra economia continua, complicando così il lavoro dell'Esecutivo alle prese con la legge di bilancio in discussione al Parlamento e sotto accusa da Bruxelles -

'Sì alla sicurezza - no al governo' - Forza Italia protesta in Senato contro il decreto Salvini : protesta di Forza Italia, in aula, al Senato, dopo la dichiarazione di voto sul decreto sicurezza. I parlamentari azzurri hanno alzato dei fogli con la scritta 'Sì alla sicurezza, no al governo'. Il ...

Mario Monti - il vergognoso insulto agli Italiani a DiMartedì : 'Evasori pettinati dal governo' : Non pago del fatto di averli massacrati con le sue tasse, indomito e sempre presente in televisione, ora Mario Monti passa all'insulto contro gli italiani. Lo fa in studio da Giovanni Floris a ...

Monti passa agli insulti : "Gli Italiani sono evasori pettinati dal governo" : Mario Monti torna a far sentire la sua voce. Intervistato da Giovanni Floris a Di Martedì su la7, Monti mette nel mirino il governo e soprattutto traccia uno scenario inquietante per il nostro Paese. Il Loden non usa giri di parole e spiega: "L"Italia rischia di ritornare in recessione e rischia che scompaiano i risparmi degli italiani. Le parole vagamente violente del governo hanno portato lo spread a 300 punti, contro i 119 della Spagna e i 30 ...

Perché il governo ha tolto l'incarico al presidente dell'Agenzia spaziale Italiana : "Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di presidente Asi. Grazie alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano". In tarda mattinata su Twitter il presidente dell'Agenzia spaziale Italiana, Roberto Battiston, annuncia in maniera polemica di essere stato rimosso dall'incarico che ha ricoperto dal 2014 al 2018 e nel quale ...

Perché il governo ha tolto l'incarico al presidente dell'Agenzia spaziale Italiana : 'Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di presidente Asi. Grazie alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio ...

Titoli Italiani sotto pressione : investitori scoraggiati da incertezza rapporti governo-UE : Reazioni leggermente migliori sono state suscitate dalla decisione di S&P di confermare il rating BBB, riconoscendo che l'Italia può ancora contare su "un'economia prospera e diversificata e una ...

Agenzia spaziale Italiana - revocato l’incarico a Battiston : scontro nel governo tra M5s e Lega : scontro all'interno del governo dopo la revoca dell'incarico di presidente dell'Agenzia spaziale italiana a Roberto Battiston. Protesta il M5s per la decisione del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti: "Ci saranno conseguenze", avvertono i vertici del MoVimento. Il viceministro Fioramonti attacca: "Queste scelte andrebbero condivise".Continua a leggere

Manovra - nasce InvestItalia : struttura di sostegno al governo : ...di avanzamento dei progetti infrastrutturali elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero dell'economia ...