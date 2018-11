Istat | verso nomina di Gian Carlo Blangiardo presidente

Ecco l’illusione ottica che ha conquIstato il web : sembra un corvo ma in realtà è qualcosa di ben diverso : Un corvo che però non è un corvo. E’ divertente e curiosa l’immagine postata su Twitter da Robert Maguire e che ha avuto milioni di condivisioni in tutto il mondo. Si tratta in realtà di un bellissimo gatto nero che ha assunto una posizione tale da essere scambiato per un corvo! Uno degli occhi e un’orecchio, essendo in penombra, sono diventati praticamente “invisibili” contribuendo a creare lo sbalorditivo effetto ...