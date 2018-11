Irama e Giulia fidanzati | lui risponde alle sue ex | “Storie chiuse | ora sono felice”

Jeremias Rodriguez (amico di Giulia De Lellis) ha reagito così alla storia con Irama : La storia di Giulia e Irama vista da Jeremias Rodriguez Anche Jeremias Rodriguez ha voluto dire la sua sulla storia tra Giulia De Lellis e Irama, una liaison amorosa che sta facendo chiacchierare davvero tutti negli ultimi giorni e che lo farà ancor di più dopo Tú Sí Que Vales. Cos’ha detto il fratello di […] L'articolo Jeremias Rodriguez (amico di Giulia De Lellis) ha reagito così alla storia con Irama proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis sta con Irama - la reazione di Andrea Damante : Da quando è uscita la notizia che Giulia De Lellis e Irama sono una coppia (con tanto di ufficializzazione da parte di Maria De Filippi), quel che tutti si chiedono è: “Chissà che dice Andrea Damante?”. Bene ora abbiamo una risposta perché l’ex tronista di Uomini e donne ha rotto il silenzio e raggiunto da Tabloit ha detto la sua sul nuovo fidanzato della ex. Andrea Damante commenta la storia tra Giulia De Lellis e ...

Andrea Damante : "Giulia De Lellis e Irama? Sono giovani e in gamba - fanno bene" : L'improvviso flirt tra Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, e il cantante Irama, inevitabilmente, è sulla bocca di tutti.Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi, inoltre, Irama sarà presente in tv per la promozione del suo nuovo album, giovani. Il cantante e vincitore dell'ultima edizione di Amici si esibirà a Tu sì que vales e sarà anche ospite del ...

Andrea Damante commenta Giulia e Irama : “Fanno bene - la vita va avanti per tutti” : Andrea Damante commenta la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Irama Sono arrivate le prime parole di Andrea Damante su Giulia e Irama. L’ex fidanzato della De Lellis è stato raggiunto da Tabloit.it ed è stato inevitabile fare domande sulla coppia del momento. Sembra ormai definitivamente chiusa, a doppia mandata e con chiave gettata […] L'articolo Andrea Damante commenta Giulia e Irama: “Fanno bene, la vita va avanti ...

Giulia De Lellis-Irama - Damante parla per la prima volta della nuova coppia : “la vita va avanti per tutti” : L’ex fidanzato di Giulia De Lellis parla per la prima volta del nuovo flirt dell’ex corteggiatrice: le parole di Andrea Damante su Irama Giulia De Lellis ed Irama sono la nuova coppia sulla bocca di tutti. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ e il cantante vincitore di ‘Amici’ sono usciti allo scoperto grazie alle foto dei paparazzi ed hanno scatenato le reazioni dei fan. Dopo la storia lunga e ...

Giulia De Lellis e Irama stanno insieme - lo conferma la De Filippi (VIDEO) : Giulia De Lellis sembrerebbe aver trovato l’amore in Irama a confermarlo è anche Maria De Filippi e lo spot di Tu Si Que Vales A far nascere l’indiscrezione erano stati stamattina alcune foto e un video girato dai fan e pochi minuti fa è arrivata la conferma: Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, e Giulia De Lellis sono una coppia! Dopo la fine dell’amore con l’ex tronista Andrea Damante, erano stati diversi i flirt attribuiti all’ex ...

Jeremias Rodriguez commenta la storia tra Giulia De Lellis e Irama : Giulia De Lellis e Irama: arriva il commento di Jeremias Rodriguez Jeremias Rodriguez in giro per Milano è stato pizzicato dal sito Tabloit che non ha potuto fare a meno di chiedere all’ex gieffino un suo commento sulla nuova coppia formata da Giulia De Lellis e Irama, e anche sulla situazione sentimentale di sua sorella Belen. Il giornalista ha prima di tutto chiesto se gli mancasse la Casa del Grande Fratello Vip, casa in cui aveva ...

Giulia De Lellis e Irama fidanzati : l'inizio della relazione : Non ci sono più dubbi: Giulia De Lellis e Irama sono ufficialmente una coppia. A riportare le foto del bacio appassionato tra i due, che ormai non si nascondono più, è stato il settimanale Chi , che ...

Irama - il bacio a Giulia De Lellis? Una rivelazione sconvolgente : quanto ha guadagnato - ecco le prove : Un bacio che vale tantissimo, quello di Irama a Giulia De Lellis e pubblicato dal settimanale Chi . Non si parla di soldi, ma di follower su Instagram: grazie allo scatto mandato in stampa da Alfonso ...

Giulia De Lellis ha corteggiato Irama? L’indiscrezione : Irama: è stata Giulia De Lellis a conquistarlo? Nelle ultime ore non si fa altro che parlare della nuova coppia formata da Giulia De Lellis e il cantante Irama. Secondo il settimanale Chi, la rivista che è riuscita a beccarli insieme per la prima volta, sarebbe stata l’ex fidanzata di Andrea Damante a conquistare il vincitore di Amici di Maria De Filippi, ma come sono andate le cose? Tutto sarebbe partito dall’esperta di tendenze ...

Andrea Damante difende Giulia De Lellis e la sua relazione con Irama? : Giulia De Lellis e Irama insieme: parla Andrea Damante Dopo l’ufficializzazione del flirt tra Giulia De Lellis e Irama, tutti si aspettavano il commento di Andrea Damante, il quale, seppur in ritardo, è finalmente arrivato. Evidentemente l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto attendere un po’ prima di esternare i suoi pensieri e anche questa volta Andrea ha stupito tutti. Damante infatti non ha espresso nessun commento ...

Giulia De Lellis e Irama come si sono conosciuti? Ecco quando tutto è iniziato : Giulia De Lellis e Irama stanno insieme: come si sono conosciuti e quando tutto è iniziato Giulia De Lellis e Irama sono ufficialmente una coppia, e ormai non si parla d’altro. I fan dei due, alcuni entusiasti altri semplicemente sorpresi, non fanno che parlare d’altro sui social. Andrea Damante, quindi, sembra un capitolo chiuso definitivamente […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama come si sono conosciuti? Ecco quando tutto ...

Andrea Damante difende Giulia De Lellis e la sua relazione con Irama? : Giulia De Lellis e Irama insieme: parla Andrea Damante Dopo l’ufficializzazione del flirt tra Giulia De Lellis e Irama, tutti si aspettavano il commento di Andrea Damante, il quale, seppur in ritardo, è finalmente arrivato. Evidentemente l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto attendere un po’ prima di esternare i suoi pensieri e anche questa volta Andrea ha stupito tutti. Damante infatti non ha espresso nessun commento ...

Irama - Giulia De Lellis e gli insulti alla giornalista? 'Ecco con chi parlavo' - bomba dell'ex Gf Vip : Secondo diversi rumors e indiscrezioni, Giulia De Lellis avrebbe reagito male, molto male, a una domanda sulla sua nuova relazione con il cantante Irama . La De Lellis, stando ad alcune testimonianze, ...