iPad Pro batte ogni record | primo classificato su AnTuTu

A contatto con iPad Pro 2018 da 12 - 9' : entusiasmante - dettagli compresi - : 1 di 21 E da domani in spalla! Da domani inizia l'avventura nel mondo reale con un iPad Pro tutto nuovo e vediamo come va. Saremo in giro tra ufficio, scuola, tram e metro e vi diremo com'è nella ...

Unboxing iPad Pro 11" - presa di contatto e prime impressioni - : La tastiera in verticale sfrutta con la massima efficienza possibile lo spazio, "alzando" l'icona del microfono , per la dettatura, e del mondo , per cambiare lingua, allineandoli alla barra dello ...

iPad Pro 2018 - cosa dicono le prime recensioni : Il lancio del nuovo iPad Pro – disponibile da oggi 7 novembre anche in Italia – è un momento cruciale per Apple. Innanzitutto perché si tratta del definitivo salto nel mondo borderless da parte di Cupertino che non solo dice a bordi e cornici, ma mette da parte anche ogni genere di pulsanti (fatta eccezione per quelli del volume): se vuoi interfacciarti con il tablet della Mela puoi usare il volto, le dita, al massimo la nuova Apple Pencil 2, ...

Il gran giorno di iPad Pro - MacBook Air e Mac mini in consegna agli utenti e disponibili nei negozi - : ... Nov 6, 2018 at 2:30 PST Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gareth Singham , @garethsingham, in data: Nov 6, 2018 at 2:33 PST Nel nostro Paese così come nel resto del mondo le ...

iPad Pro : la porta USB-C apre al mondo dei dongle : L’iPad Pro del 2018 è il nuovo fiore all’occhiello di casa Apple in fatto di tablet ed una delle novità più apprezzate a bordo di questo dispositivo è, di fatto, la porta USB di tipo leggi di più...

iPad Pro - Apple reinventa il tablet : un tuttoschermo potente e magnetico : Abbiamo provato la nuova generazione del dispositivo della Mela e i suoi accessori e la nuova Pencil. Ecco com'è

iPad Pro - Apple reinventa il tablet : un tuttoschermo potente e magnetico : Questo nuovo Pro mostra probabilmente il design complessivo che più si avvicina all'idea originale del tablet Apple, concepita quando c'era ancora Steve Jobs , che mostrò al mondo il primissimo iPad ...

Ecco i primi benchmark dei nuovi iPad Pro e MacBook Air : I nuovi computer e tablet di Apple non sono ancora arrivati nei negozi (usciranno ufficialmente il 7 novembre, mercoledì prossimo) ma già circolano in rete i primi benchmark. Ad attrarre l’attenzione ovviamente è l’iPad Pro, con la variante potenziata e a 7 nanometri del processore degli iPhone XS: il chip A12x Bionic. Ma c’è anche il MacBook Air, che riprende una tradizione vecchia di dieci anni del portatile più flessibile ed ...

Apple iPad Pro 12 - 9" - la prova in anteprima : La Stampa, assieme a pochissime altre testate al mondo, ha potuto provare in anteprima il modello da 12,9' con connessione cellulare, lo stilo di nuova generazione e la custodia con tastiera Smart ...

iPad Pro - il nuovo tablet di Apple appare su GeekBench e sembra essere davvero potente : Il nuovo iPad Pro, presentato solo qualche giorno fa da Apple a Brooklyn, appare sul database di GeekBench, la famosa applicazione di benchmark per processori multipiattaforma, con un sistema di punteggio che separa le prestazioni single-core leggi di più...

iPad Pro 2018 : Apple aumenta il prezzo delle riparazioni per i nuovi arrivati : Per Apple, si sa, ogni occasione risulta buona per poter aumentare il prezzo di qualche prodotto o servizio. Questa volta è giunto il momento di aumentare le riparazioni fuori garanzia per i due nuovi iPad leggi di più...

Abbiamo provato i nuovi iPad Pro. Le impressioni a caldo dei tablet Apple : Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro NEW YORK – Sapevamo quasi tutto ma, come al solito, tanto il diavolo quanto il genio stanno nei dettagli. In questo caso, l’iPad Pro da 11 e da 12.9 pollici sono veramente qualcosa di più e di nuovo. Cominciamo dal cuore dell’iPad Pro. Il ...