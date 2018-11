Inzaghi | Non è facile fare 6 punti col Marsiglia

Lazio - Inzaghi : 'Non mi fido del Marsiglia. Stimo Garcia' : TORINO - ' Non mi fido di questo Marsiglia in crisi. Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione '. Lo ...

Europa League - Inzaghi : "Occhio al Marsiglia - non è in crisi" : il primo match point per conquistare la qualificazione al turno successivo di Europa League. Simone Inzaghi vuole ottenerla, perché gli obiettivi vanno centrati appena se ne ha la possibilità, senza ...

Europa League - Inzaghi avverte : “Non mi fido di questo Marsiglia in crisi” : “Non mi fido di questo Marsiglia in crisi. Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome: è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione“. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida interna di Europa League contro il Marsiglia, in programma domani all’Olimpico. “Vengono da tre sconfitte contro di noi, PSG e Montpellier, ...

Lazio - Inzaghi : 'Non dimentico il 20 maggio. De Vrij qui ha sempre dato il 100%' : Battere una big per puntare la Champions League. Alla vigilia del match dell'Olimpico contro l'Inter, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di ...

Lazio Inter - Inzaghi : 'Ricordiamo gli errori del 20 maggio - non dobbiamo rifarli. Immobile da valutare' : 14:18 28 ott Oggi rifaresti giocare de Vrij in quella partita del 20 maggio? Rifarei la stessa scelta, credo abbia dato il 100% per la Lazio. Si è macchiato di un fallo da rigore, sarebbe potuto ...

Europa League - una Lazio “ritrovata” espugna Marsiglia - ma non mancano le grane per Inzaghi : Europa League, Lazio vittoriosa contro il Marsiglia, arrivano tre punti importanti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta Europa League, la Lazio vince per 3-1 a Marsiglia convincendo anche dal punto di vista del gioco. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato l’incontro per buona parte della gara, subendo solo il ritorno marsigliese nel finale, quando Payet è riuscito solo ad accorciare il distacco siglando il 2-1 ...

Lazio - Inzaghi : 'Luis Alberto non convocato'. Acerbi : 'Dipende tutto da noi' : Non fa calcoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della gara d'Europa League contro il Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa al Velodrome: Convocati. 'Per quanto riguarda la ...

