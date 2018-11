Investita sulle strisce | ragazza finisce in ospedale

Investita con gli amici sulle strisce pedonali : Michela non ce l’ha fatta - donati gli organi : La studentessa 19enne Investita con due amici sulle strisce pedonali in Versilia è morta nelle scorse ore all'ospedale Cisanello di Pisa dove era stata ricoverata dopo il terribile impatto. La famiglia, che era subito volata dalla Sardegna in Toscana per starle vicino, ha autorizzato l'espianto degli organi.Continua a leggere