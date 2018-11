Inter | Steven Zhang si schiera dalla parte di Mou | like al suo gesto allo Stadium

Esultanza Mourinho - il presidente dell'Inter Steven Zhang mette un like al suo video su Istagram : La "famiglia interista" di cui ha parlato a fine gara José Mourinho durante l'intervista in cui ha spiegato i motivi del gesto che ha tanto fatto discutere spaccando persino la stampa inglese, non ...

Serie A - Inter : Steven Zhang come i Moratti : ... il figlio del "signor Suning" - Zhang Jindong, azionista di maggioranza del club - era salito per la prima volta all'onore della cronaca in occasione del match di chiusura della scorsa stagione di ...

Ha 26 anni - è il nuovo presidente dell’Inter e si presenta così : il video da “star” di Steven Zhang : Il nuovo presidente dell’Inter si chiama Steven Zhang e ha 26 anni. La notizia, ufficiale, è stata data dalla stessa società attraverso un video pubblicato su Twitter in cui Zhang si presenta ai tifosi. “Io sono pronto, e voi?” chiede il nuovo numero uno della squadra mentre cammina tra le vie del centro di Milano. L'articolo Ha 26 anni, è il nuovo presidente dell’Inter e si presenta così: il video da “star” ...

Steven Zhang è il nuovo (giovanissimo) presidente dell’Inter : «Sveglio, capace e rispettoso», così due anni fa Massimo Moratti definiva Steven Zhang, appena nominato nuovo presidente dell’Inter al posto di Erick Thohir. Ventisette anni da compiere il 21 dicembre, figlio di Zhang Jindong (proprietario del gruppo Suning che detiene il pacchetto di maggioranza dell’Inter), Zhang junior è ora il più giovane numero uno della storia del club nerazzurro. In passato, in Serie A, c’è chi è stato più precoce: ...

Inter - Steven Zhang : 'Nessun accordo con Marotta. Voglio rendere questo club il migliore al mondo' : Gli obiettivi Il nuovo presidente dell'Inter ha poi parlato di quelli che saranno gli obiettivi della sua società: " Voglio rendere l'Inter il miglior club al mondo " ha aggiunto -, portarlo nell'...

Inter - Steven Zhang nuovo presidente : "Obiettivo essere il club più vincente al mondo" : Approvato il bilancio consolidato al 30 giugno, fatturato record e perdite ridotte. Marotta nel futuro? "Nessun contatto"

