Inter | Skriniar alza l’asticella | “vogliamo vincere con Atalanta e Tottenham | siamo una

Inter - ecco la richiesta di Skriniar : Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , Milan Skriniar ha rifiutato la proposta di rinnovo di 2,5 milioni di euro a stagione dell' Inter : il centrale slovacco chiede oltre 3 milioni.

Inter - l'accordo per il rinnovo di Skriniar è sempre più vicino (RUMORS) : Uno dei grandi protagonisti dell'Inter da più di un anno a questa parte è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar, arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni e tornato dal prestito al Pescara. Anche quando lo scorso anno la squadra nerazzurra ha attraversato un periodo di crisi tra dicembre e febbraio, tra l'altro, il giocatore è sempre stato ...

Inter - il Manchester United e il Bayern Monaco insistono per Skriniar : L'Inter negli ultimi due anni, grazie anche al grande lavoro del direttore sportivo Piero Ausilio, è riuscita a costruire una rosa competitiva sia a livello italiano sia a livello europeo, come dimostrato dalle prime apparizioni in Champions League dopo quasi sette anni di assenza. E uno degli elementi che si è messo maggiormente in mostra è il centrale slovacco, Milan Skriniar, spesso tra i migliori in campo anche nel periodo più buio ...

Manchester United e Bayern Monaco su Skriniar. Ma l'Inter... : Tuttavia, l'Inter non può non ascoltare i rumurs provenienti dal mondo del calciomercato. Nella scorsa estate, il club meneghino avrebbe rifiutato delle proposte da circa 65 milioni di euro, ...

PAGELLE/ Barcellona Inter (2-0) : i voti - serata negativa per Skriniar (Champions League) : PAGELLE Barcellona Inter (2-0): i voti della partita con i migliori e i peggiori visti in campo al Camp Nou in Champions League. I nerazzurri cadono in Spagna, reti di Rafinha e Jordi Alba(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:12:00 GMT)

Barcellona-Inter 2-0 - le pagelle dei nerazzurri : il migliore è Skriniar : Si è appena conclusa la gara del Camp Nou tra Barcellona ed Inter, valida per la terza giornata del gruppo B di Champions League. A imporsi sono i blaugrana grazie alla rete del grande ex, Rafinha Alcantara, al 32', che insacca su cross di Luis Suarez, approfittando di un'incertezza di Milan Skriniar [VIDEO], prima del raddoppio di Jordi Alba a 7 minuti dalla fine. Un successo per 2-0 che permette agli spagnoli di ipotecare il passaggio del ...

Inter - il Manchester United vuole Skriniar : prepara l'offerta (RUMORS) : Uno dei migliori elementi all'Interno della rosa dell'Inter è sicuramente il centrale difensivo slovacco, Milan Skriniar. Acquistato dalla Sampdoria per soli cinque milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni, il giocatore si è affermato la scorsa stagione come uno dei migliori Interpreti del ruolo nel campionato italiano e non solo. Anche in Europa, infatti, in Champions League il centrale nerazzurro ha ...

Inter - Skriniar : 'Create più occasioni del Milan - potevamo fare qualche gol' : Milan Skriniar , difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport durante l'Intervallo di Inter-Milan: 'Secondo me abbiamo creato più occasioni di loro, potevamo fare qualche gol ma siamo ancora sullo 0-0. Nel secondo tempo dobbiamo dare ancora di più'.

Skriniar : 'Bello che Mourinho sia Interessato a me ma voglio solo l'Inter' - : Anche se Josè è uno degli allenatori più famosi, migliori e grandi del mondo, non è qualcosa a cui penso, perché sono all'Inter e sono felice in nerazzurro. Sono felice a Milano, è una città ...

Skriniar : 'L'Interesse di Mourinho fa piacere - ma sono felice all'Inter. Vogliamo fare punti a Barcellona' : Anche se è uno degli allenatori più famosi, più bravi e più grandi del mondo, non è qualcosa a cui penso, perché gioco per l'Inter e sono felice qui'. CHAMPIONS - 'È fantastica, è la prima volta che ...

Inter-Milan - la gaffe di Skriniar : “non ho perso neanche un derby” - ma forse dimentica Cutrone : Inter-Milan, Skriniar commette una gaffe abbastanza evidente, dimenticando il gol di Cutrone della passata stagione in Coppa Italia Inter-Milan è alle porte, una gara attesissima, molto importante anche per quanto concerne la classifica. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia, con schermaglie anche dal punto di vista delle dichiarazioni. Skriniar ad esempio, ha provato a mandare un messaggio ai milanisti, commettendo però una gaffe ...

Inter - Skriniar e la notte brava : "Quello che succede in nazionale - resta in nazionale" : Il difensore dribbla il caso Slovacchia: "Penso solo alla partita col Milan, dobbiamo dimostrare di essere più forti"

Inter - Skriniar spegne il caso Slovacchia : "Ora c'è solo al derby" : "Quello che succede in nazionale resta in nazionale. La Slovacchia è una cosa, l'Inter un'altra". Milan Skriniar si getta alle spalle il caso delle dimissioni del c.t. Kozak , che avrebbe lasciato ...

Inter - Skriniar : 'Prima dell'operazione vedevo al 40%. Quante difficoltà a inizio carriera' : Come mi vedo una volta terminata la mia carriera? Mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio " ha ammesso il numero 37 dell'Inter -, condividendo le mie esperienze magari occupandomi di formazione e ...