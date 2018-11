Inter | parla l’ex Riccardo Ferri | “Squadra non da scudetto”

Lo show del grillino Sergio Puglia : fa le ‘prove’ del suo Intervento in Aula mentre parla un altro senatore. ‘È ispirato’ : mentre un collega della Lega stava parlando del decreto Sicurezza, approvato oggi al Senato, il senatore del M5s, Sergio Puglia, ha iniziato a “ripassare” il discorso che avrebbe dovuto tenere di lì a poco. In piedi, coi fogli in mano, Puglia ha “declamato” parte del suo intervento. Un senatore, dai banchi dell’opposizione (probabilmente tra le fila di FdI), ha ripreso la scena e il video, pubblicato da Dagospia, è ...

FSI-USAE alla Camera dei Deputati al Parlamento Legale Internazionale. A rappresentare la Sicilia Calogero Coniglio : "In questi anni tanti studenti, uomini di ogni settore politico culturale, esponenti del mondo ecclesiale ed istituzionale, magistrati e ministri hanno contribuito positivamente alla crescita e alla ...

"Dijsselbloem? Abbiamo Interpretato" - parla Pandora tv : Se si parla di 'implosione' io devo spiegare cosa vuol dire: ci può essere un'implosione dell'economia italiana a seguito dei progetti del governo? può darsi, ma il fatto che lo dica lui è più ...

Interrogazione parlamentare contro il Festival Gender Bender : L'on.Galeazzo Bignami di Forza Italia propone una Interrogazione parlamentare per cancellare i finanziamenti pubblici: ' Anche quest'anno dobbiamo assistere alla solita sfilza di spettacoli messi in ...

Ylenia Carrisi - parla Romina Power. L’Intervista al Maurizio Costanzo Show : Al Bano e Romina Power ancora insieme ospiti del Maurizio Costanzo Show seduti vicini su un unico divano dove tra sorrisi e battuti si sono punzecchiati. La coppia che ha fatto innamorare gli italiani dopo tanti anni si ritrovano ancora insieme ed emozionano parlando anche della loro figlia scomparsa, Ylenia Carrisi. L’intervista è iniziata con Maurizio Costanzo che ha tentato di saperne di più sulla loro situazione sentimentale, ma i due, ...

Inps - invalidi : l'Interrogazione parlamentare : ... nel valutare il grado d'invalidità di un cittadino, avranno un loro privato interesse economico che si scontrerà con il dovere professionale di agire secondo scienza e coscienza e il cittadino potrà ...

Sanità : nasce l’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” : La politica in campo per la lotta contro il cancro. Si è ricostituito l’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro”, che nasce dall’accordo fra le 21 associazioni di pazienti oncologici del progetto ‘La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere’ e le forze politiche candidate alle elezioni legislative del 4 marzo scorso. All’incontro, a Roma, erano presenti, tra gli altri, Annamaria Mancuso, presidente di ...

Il Parlamento Europeo chiede ai Paesi dell'Ue di Interdire i gruppi neofascisti e neonazisti : Foto: AFP , foto Afp, Fermare il razzismo nello sport La risoluzione chiede agli Stati membri e alle federazioni sportive nazionali, in particolare alle società calcistiche, di contrastare il ...

Parlamento Ue : 'Mettere al bando Casapound - Interdire i gruppi neofascisti' : Il Parlamento europeo si è dichiarato ' preoccupato per la crescente normalizzazione di fascismo, razzismo e xenofobia e chiede ai Paesi Ue di interdire i gruppi neofascisti e neonazistì. In una ...

Firmato a Roma il Protocollo del Parlamento della Legalità Internazionale : Ieri pomeriggio, l'assessore all'Anticorruzione e alla Trasparenza Edi Maria Neri ha sottoscritto, a nome del Comune di Verona, l'adesione al Protocollo del Parlamento della Legalità Internazionale. ...

Dj Fabo - la Consulta : 'C'è un vuoto legislativo - il Parlamento Intervenga entro un anno' : Le attuali norme sul fine vita non garantiscono tutele adeguate a chi si trova in "situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione". Lo ha stabilito la Corte costituzionale , in merito alla ...

Suicidio assistito - la Consulta rinvia al 2019 e chiede al Parlamento d'Intervenire : ... Scienza & Vita,: Rischio di aprire una strada nuova e dirompente 'L'articolo 580', ha affermato ad Avvenire Alberto Gambino , prorettore dell'Università Europea di Roma, presidente di Scienza & Vita ...

Caso Dj Fabo - la Consulta non decide e chiede al Parlamento di Intervenire : Sul Caso di Dj Fabo e di Marco Cappato, la Corte costituzionale ha rimandato al Parlamento italiano il compito di stabilire se la legge che punisce l’istigazione e l’aiuto al suicidio è conforme alla Costituzione. I giudici chiedono quindi ai parlamentari di colmare il vuoto legislativo per i casi p