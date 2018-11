Inter | De Vrij | ' Sogno scudetto? Non ne parliamo Champions | con il Tottenham per vincere'

Inter : De Vrij - batteremo Spurs a Londra : La doppia sfida con il Barcellona può insegnare tanto perché è una delle migliori squadre del mondo. Mi aspettavo delle partite del genere, li conosco, sono fortissimi ma è bello giocarci contro per ...

Inter - Spalletti : "Non siamo l'anti-Juve - giocato bene solo nel primo tempo. Ho risparmiato i fischi a De Vrij" : Icardi: "siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada"

Lazio-Inter - Spalletti : 'Dobbiamo essere l'anti-noi. De Vrij? Fuori per paura dei fischi' : ... questo il commento di Luciano Spalletti: "Noi dobbiamo essere l'anti-noi " ha dichiarato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport " A volte facciamo delle grandi partite come accaduto nel primo tempo, ...

Lazio-Inter - probabili formazioni : Caicedo dal 1' - riecco De Vrij : Lazio-Inter- Tutto pronto per il calcio d’inizio di Lazio-Inter, posticipo della 10^ giornata di Serie A. Match a forte rischio a causa del mal tempo che potrebbe abbattersi su Roma. Situazione da monitorare con molta ed estrema calma. Ritornando agli aspetti tattici, Inzaghi sarebbe pronto a confermare il 3-5-2 con coppia d’attacco formata da Caicedo-Immobile. […] L'articolo Lazio-Inter, probabili formazioni: Caicedo dal ...

DIRETTA/ Inter Milan (risultato live 0-0) info streaming video tv : palo di De Vrij - Romagnoli salva su Icardi : DIRETTA Inter Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Madonnina, valido per la nona giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:13:00 GMT)

Inter - dopo De Vrij e Asamoah possibile nuovo colpo a parametro zero : assalto a Martial : L'Inter è sempre molto attenta al mercato dei parametri zero, come dimostrato in particolar modo questa estate dagli arrivi di Stefan De Vrij e Kwadwo Asamaoh, andati in scadenza di contratto rispettivamente con Lazio e Juventus. Il direttore sportivo della societa' nerazzurra, Piero Ausilio, ha dichiarato apertamente che si cerchera' di fare attenzione sempre a quel tipo di mercato, purché si punti sempre a giocatori di grande livello, in grado ...

PROBABILI FORMAZIONI / Spal Inter : De Vrij oppure Miranda? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Inter: la Diretta tv, l’ orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A per la 8^ giornata(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:01:00 GMT)

Champions Inter - De Vrij chiede attenzione : 'Il Psv è forte' : EINDHOVEN - Olandese di nascita, Stefan De Vrij ha fatto gli onori di casa ieri nella conferenza stampa dell'Inter prima del match contro il Psv. De Vrij, dopo il suo passaggio all'Inter come va? ...

De Vrij : 'L'Inter ha grande carattere'. Poi elogia Chiesa : Il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij , ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Inter-Fiorentina: 'Abbiamo dimostrato carattere, in ogni partita ci abbiamo creduto fino alla fine. Sappiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare, ma il carattere c'è. ...

Inter-Fiorentina - le formazioni : rientrano De Vrij e Perisic : Inter-Fiorentina – Sarà la partita che aprirà il sesto turno di campionato. Sarà la partita in cui entrambe le squadre cercheranno la personale riconferma: la Fiorentina per tornare al secondo posto in classifica, l’Inter per dare seguito alle due vittorie nelle ultime due tra Champions e campionato. Vietato sbagliare A San Siro due squadre che […] L'articolo Inter-Fiorentina, le formazioni: rientrano De Vrij e Perisic proviene ...

Diretta Inter-Fiorentina : formazioni - tornano De Vrij e Perisic : restano due dubbi : Inter e Fiorentina si affrontano nella prima sfida della sesta giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime sei partite tra le due squadre Serie A sono state siglate ben 28 reti, ovvero circa 4,7 ad incontro ed è per questo che i bookmakers danno ben quotato le opzioni 'Gol' ed 'Over 2,5'. Per ciò che concerne invece i precedenti i favori del pronostico sono tutte sui nerazzurri che ha vinto 16 delle ultime 19 partite. La gara sarà giocata ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Fiorentina : torna De Vrij titolare. Diretta tv - orario - notizie live - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Fiorentina: turnover da valutare da entrambe le parti, a causa degli impegni ravvicinati nel campionato di Serie A.

De Vrij ed il racconto di Lazio-Inter - la gara della discordia : 'non ho favorito i nerazzurri' : ... difensore dell'Inter da poche settimane, ha parlato al Corriere dello sport del suo passaggio estivo in nerazzurro, arrivando dalla Lazio. Il calciatore olandese è stato al centro di mille ...

De Vrij ed il racconto di Lazio-Inter - la gara della discordia : “non ho favorito i nerazzurri” : Stefan De Vrij ha parlato della gara tra Lazio ed Inter che ha sancito l’approdo in Champions League dei nerazzurri Stefan De Vrij, difensore dell’Inter da poche settimane, ha parlato al Corriere dello sport del suo passaggio estivo in nerazzurro, arrivando dalla Lazio. Il calciatore olandese è stato al centro di mille discussioni a seguito dello scontro diretto proprio tra Inter e Lazio che ha deciso la qualificazione in ...