Intelligenza artificiale | e se giudici e avvocati fossero sostituiti da robot?

Intelligenza artificiale : la paura è di perdere posti di lavoro : Quasi la metà degli italiani (44%) teme l’applicazione dell’Intelligenza artificiale in ambito lavorativo, nonostante il giudizio generale sia neutro o tendenzialmente positivo. È quanto emerge da una ricerca di Chorally presentata durante la seconda edizione del convegno CX2020 sulla cusotmer experience organizzato da CMI Customer Management Insights, la community della Customer Experience, presso la sede romana di Cedat 85, azienda attiva da ...

All’asta il primo quadro dipinto dall’Intelligenza artificiale : Un’opera d’arte realizzata dall’intelligenza artificiale. L’ha appena battuta All’asta Christie’s, che l’aveva stimata fra i 7 e i 10mila dollari ma l’ha piazzata alla cifra record di 432.500 dollari, nel corso di una sessione di vendita a New York. Il dipinto, tratto da un gruppo di undici ritratti raffiguranti i componenti dell’immaginaria famiglia Bellamy, è in realtà il frutto di un progetto di un collettivo francese di artisti 25enni, ...

8 by YOOX - la collezione creata con l’Intelligenza artificiale : Immaginatevi un’intelligenza artificiale in grado di individuare le necessità del vostro guardaroba, filtrarle con le tendenze stagionali per permettervi anche di sperimentare con il vostro stile personale. Con l’immediatezza che da sempre contraddistingue l’universo dell’online shopping, YOOX passa dalla fantasia all’azione e lancia la sua prima linea di abbigliamento 8 by YOOX. Un brand menswear e ...

L’Intelligenza artificiale forse non ha cuore ma un volto sì : il vostro. Furhat ascolta - risponde e si può personalizzare : L’intelligenza artificiale ha un volto: si chiama Furhat ed è un robot in grado di mostrare espressioni simili a quelle umane, ruotare la testa, seguirvi con gli occhi. Ovviamente parla, ascolta e reagisce di conseguenza. Lo ha realizzato la startup Furhat Robotics di Stoccolma, per far fronte a un’esigenza ovvia. Gli assistenti vocali si stanno diffondendo, ma se avete in casa un dispositivo Amazon Echo o Google Home vi sarete ...

Il primo vestito firmato da una "Intelligenza artificiale" : Se trovo cinque minuti oggi potrei comprare il mio primo abito realizzato da una intelligenza artificiale. Non sono un fanatico di tutto quello che fanno o dicono di poter fare i robot e i software dotati di intelligenza artificiale. Ma curioso sì. E la notizia di questa mattina è curiosa assai. In rete da qualche ora è disponibile una nuova collezione di vestiti, scarpe e accessori, realizzata seguendo le indicazioni di un ...

Dall'Intelligenza artificiale nasce la collezione 8 by Yoox : Milano, 6 nov., askanews, - nasce 8 by Yoox, la prima collezione sviluppata grazie al connubio di intelligenza artificiale e talento creativo. Un avanzato software, sviluppato internamente e ...

Intelligenza artificiale - strumento di vita o di morte? All'università un focus sulle nuove tecnologie : ... il programma di divulgazione scientifica promosso dalla Regione in collaborazione con le università toscane, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, in modo semplice, ...

Quali film andrete a vedere in futuro? L’Intelligenza artificiale lo saprà prima di voi : La casa di produzione 20th Century Fox intende usare l’intelligenza artificiale per prevedere Quali film vorremo vedere. L’idea di partenza è semplice: molti film sono una scommessa, qualche volta si vince, altre si perde. Peccato che produrre film costi tantissimo, e che se si potesse prevedere il futuro si farebbero solo scommesse vincenti. Grazie all’intelligenza artificiale il futuro a quanto pare si può predire: basta ...

I vestiti li disegna l'Intelligenza artificiale : 8 by Yoox è la collezione più innovativa dell'anno : Moda e tecnologia: se lo stylist ha un'intelligenza artificiale Leggi Se fino a ieri nelle case di moda esisteva una fase di ricerca durante la quale stilisti e collaboratori giravano il mondo alla ...

WOBI 2018 - Capgemini : 'investimenti importanti in Intelligenza artificiale' : Il manager ha definito l'appuntamento un ' pensatoio ' dove far confluire tante idee e cercare di capire come sfruttarle al meglio per l'economia e il futuro dell'Italia. Falleni ha inoltre parlato ...

Unione Europea - Intelligenza artificiale per scoprire chi mente alle frontiere. Gli esperti : "Pseudoscienza" : I test inizieranno a breve in Ungheria, Lettonia e Grecia e dureranno sei mesi. Il progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di Horizon 2020

Ai Worklab 2.0 - roadshow per nuovi talenti Intelligenza artificiale : Roma, 5 nov., askanews, - Prenderà il via giovedì 8 novembre a Napoli, presso l'Università Federico II, Corso Nicolangelo Protopisani 70, il roadshow di AI Worklab 2.0, la seconda edizione del ...

Lenovo Air Wireless Bluetooth Headset : cuffie con antenna al grafene e Intelligenza artificiale : Nel corso della settimana appena conclusasi, Lenovo - il colosso cinese dell'informatica che controlla anche il brand Motorola e l'ex divisione hardware di IBM - è balzata agli onori della cronaca per la presentazione di un top gamma telefonico , il Lenovo Z5 Pro che , oltre a un frontale dominato per il 95% dal display, adotta anche uno scanner 'in-screen', ed una selfiecamera ...

