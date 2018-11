Innovazione | al via Amgen Scholars | per ispirare gli scienziati di domani

meteoweb.eu

(Di giovedì 8 novembre 2018) C’è tempo fino al 1° febbraio 2019 per candidarsi ad, iniziativa che consente agli studenti italiani delle facoltà medico-scientifiche di trascorrere, a partire dal prossimo agosto, due mesi presso i più prestigiosi istituti di ricerca europei, lavorando su progetti in campo biomedico e biotecnologico.è parte di un ampio programma che la Fondazionesostiene, a livello globale, per promuovere l’educazione scientifica tra le nuove generazioni, e che comprendeTeach eBiotech Experience (ABE), riservati rispettivamente a insegnanti e studenti delle scuole superiori; per questi tre programmi solo nell’ultimo triennio sono stati stanziati in Italia circa 500mila euro. A fronte di un impegno globale fino ad oggi della Fondazionedi oltre 150 milioni di dollari per questi tre programmi rivolti all’educazione scientifica. Le richieste di ...