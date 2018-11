Infortunio Calhanoglu | il Milan continua a perdere pezzi

Infortunio Calhanoglu - escluse fratture per il turco : condizioni e tempi di recupero : Buone notizie in casa Milan per quanto riguarda Hakan Calhanoglu . Il turco ha accusato un forte dolore alla mano nella trasferta di Cagliari, al punto che per lui si sospettava una frattura al dito mignolo della mano destra. Tuttavia, fortunatamente la lastra alla quale si è sottoposto l’ex Bayer Leverkusen ha evidenziato solo un grosso ematoma. Calhanoglu subito disponibile per l’Europa League? Come riferito dalla redazione di Sky ...

Infortunio Calhanoglu – Milan in ansia per il suo numero 10 : diagnosi e tempi di recupero : Brutta tegola in casa Milan: Infortunio alla mano per Calhanoglu. Ecco cosa è successo oggi a Cagliari Serata amara per il Milan: i rossoneri tornano a casa con un pareggio non troppo soddisfacente contro il Cagliari, in terra sarda, ma soprattutto con una terribile notizia che riguarda Calhanoglu. Il 24enne tedesco naturalizzato turno si è infatti infortunato questa sera, alla mano. In campo Calhanoglu, questa sera, aveva fatto capire, ...