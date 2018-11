Infortunio Biglia | il comunicato del Milan “svela” i lunghi tempi di recupero

Infortunio Biglia - confermata la lesione al polpaccio destro : Infortunio Biglia – Come immaginato un paio di sere fa al momento della sua uscita con le stampelle da “San Siro”, l’Infortunio di Lucas Biglia non è roba di poco conto. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto questa mattina il centrocampista argentino del Milan ha evidenziato “la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro”, che rischia di tenerlo lontano dai campi di gioco per ...

Infortunio Biglia : si teme un lungo stop - i tempi di recupero : Chi pensava che l’Infortunio di Lucas Biglia non fosse nulla di serio, si sbagliava. Il centrocampista argentino starà lontano dai campi da gioco per almeno un mese. Addirittura, secondo Sky Sport, dopo alcuni esami al polpaccio, l’ex Lazio potrebbe restare fuori per due mesi. Se ciò fosse confermato, sarebbe certamente una brutta tegola per Gattuso, che di fatto ritroverebbe Biglia nel 2019. Riguardo alle alternative, se il grave ...

