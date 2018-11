India | ministro Finanze Jaitley | la demonetizzazione ha contribuito a formalizzare

Il movimento #metoo arriva in India : la denuncia di una giornalista costringe alle dimissioni il vice ministro degli Esteri : Il fermento che sta caratterizzando le ultime settimane in India è stato alimentato da storie di molestie che hanno coinvolto personaggi del mondo dello spettacolo e che hanno ricevuto grandissima ...

Un ministro Indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’avevano accusato di averle molestate : Mobashar Jawed Akbar, che nel governo indiano ricopre una carica paragonabile a quella di un viceministro degli Esteri, si è dimesso il 16 ottobre dopo che più di venti donne lo avevano accusato di molestie sessuali. Ieri Akbar aveva denunciato The post Un ministro indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’avevano accusato di averle molestate appeared first on Il Post.