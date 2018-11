Incidente per il figlio di Ambra e Francesco Renga

Francesco Renga - Incidente per il figlio Leonardo e mostra la radiografia : “Ecco la radiografia del polso rotto di Leo!”. Francesco Renga condivide sui social la radiografia che testimonia l’incidente del figlio avuto da Ambra Angiolini. Per fortuna nulla di grave come conferma il cantante, che ironizza così: “Come state?!? Che fate? Allora… tra una canzone scritta e l’altra, qualche cantato in studio, riunioni in Sony ecc ecc… non ci facciamo mancare nulla! Ecco la radiografia ...

Tragico Incidente nella galleria di Laives - una persona muore tra le lamiere della sua auto : Tragedia questa mattina nella galleria di Laives. Alle 6.40 un camion ed un'automobile si sono scontrate frontalmente e, nell'incidente, una persona, rimasta intrappolata all'interno della macchina, ha perso la vita a seguito delle gravi ferite riportate. Una seconda persona ha riportato ferite medie ed è stata trasportata all'ospedale di Bolzano. Sul posto il medico d'urgenza, i vigili del fuoco di Laives e Bronzolo ed i Carabinieri.

Incidente con un camion sulla Statale 36 a Briosco : Valassina chiusa per i soccorsi : Code in Valassina per un Incidente che ha coinvolto un'auto e un camion con rimorchio all'altezza di Briosco, in direzione nord. Statale 36 chiusa per rimuovere il veicolo, uscita obbligatoria. Code ...

A6 : Incidente al casello di Mondovì - code per perdita di gasolio tra Altare e Ceva : Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi , martedì 6 novembre, sull'autostrada A6 Torino-Savona, nei pressi dello svincolo di Mondovì, in provincia di Cuneo: il bilancio sarebbe di due ...

Tap - decisivo l’Incidente probatorio del 18 novembre : in un documento segreto spunta l’ultima speranza per gli attivisti : C’è un documento cruciale su Tap, sconosciuto ai più. Svela un cortocircuito clamoroso sul gasdotto in arrivo dall’Azerbaijan e il cui tratto finale è in fase di costruzione nel Salento. È la lunga relazione tecnica con la quale la multinazionale del gas, nel novembre 2014, si è autoinchiodata all’applicazione della normativa Seveso sul rischio di incidenti rilevanti. Una sorta di ammissione fatta in tempi non sospetti e poi scavalcata a ...

Sci - Gian Luca Barandun morto in parapendio/ Tragico Incidente per il 24enne sciatore svizzero - IlSussidiario.net : Sci alpino, morto Gian Luca Barandun dopo un Tragico incidente in parapendio: lutto nello Sci svizzero, l'addio al giovanissimo talento 24enne

Addio Raffaele : il giovane di San Giuseppe Vesuviano si spegne per un Incidente stradale : Raffaele Ammirati stava lottando tra la vita e la morte dopo quel tragico incidente in moto [VIDEO], avvenuto il 21 ottobre scorso, tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Il suo cuore ha smesso di battere nella tarda mattinata di oggi dopo dieci giorni di agonia. Il tremendo schianto in moto Il diciassettenne era rimasto vittima di un incidente appena 10 giorni fa, mentre viaggiava a bordo del suo scooter in Via San Leonardo, strada spesso ...

Barbara D’Urso e l’Incidente sul set : ‘Danno permanente - la zona si è infettata più volte’ : Quest’estate Barbara D’Urso a pochi giorni dal ritorno in tv con Pomeriggio 5 aveva raccontato di un incidente sul set della Dottoressa Giò. Non aveva specificato molto altro se non che poteva descriverlo come ‘un cazzottone’. Ma sembra che quello non sia stato l’unico inconveniente occorsole per la messa in scena della fiction. A meno infatti che non si tratti dello stesso episodio, la conduttrice ha raccontato al ...

Una donna è sopravvissuta per sei giorni nel deserto dell’Arizona dopo un Incidente in auto : Una donna di 53 anni è sopravvissuta per sei giorni nel deserto dell’Arizona cibandosi di erba, dopo essere uscita di strada in auto ed essere finita in una scarpata: è stata infine trovata da un allevatore e un operatore della The post Una donna è sopravvissuta per sei giorni nel deserto dell’Arizona dopo un incidente in auto appeared first on Il Post.

Barbara D’Urso - “danno permanente dopo l’Incidente” : ecco come nasconde la cicatrice in tv : Barbara D’Urso, regina di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi. Intervista in cui non è mancato un cenno alla ‘guerra all’ultimo dato Auditel’ che va in scena ogni settimana. La sua Domenica Live contro Domenica In. Lei contro ‘l’amica’ Mara Venier. Anche i telespettatori ormai si sono appassionati, anche perché le due signore della domenica non si ...

Soccorre una bambina - muore in un terribile Incidente : "Addio Angela - una vita per il prossimo" : incidente a Fraore, Parma: la vittima è Angela Bozzia di 54 anni. L'ambulanza e l'automedica di Borgotaro stavano andando...

Beautiful Anticipazioni Americane : Incidente HOT per Donna Logan : Donna Logan sarà protagonista insieme ad Eric Forrester di un siparietto hot che metterà a dura prova la fedeltà del Forrester.

L’Uomo del Giorno : Vincenzo Guerini - ha dovuto ritirarsi a 22 anni per un Incidente stradale : Vincenzo Guerini è nato a Sarezzo, il 30 ottobre 1953, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Da giocatore, ha dovuto ritirarsi a 22 anni per un incidente stradale, ma ha avuto il tempo di giocare in Serie A e in nazionale; da tecnico, ha guidato alla prima promozione nella massima serie l’Ancona. Dal luglio 2011 torna alla Fiorentina, con l’incarico di club manager, ovvero la gestione dei rapporti della società ...

Incidente alla periferia di Fasano : ferite due fasanesi : Fasano - E' di due feriti il bilancio di un Incidente stradale avvenuto poco intorno a mezzogiorno di oggi , 29 ottobre, lungo la strada comunale che da via San Lorenzo conduce a contrada Sant'Angelo, ...