Incendio Monte Serra | Protezione civile | non sussistevano le condizioni per lo stato di

Incendio camion Monteco - Curto : "Massima attenzione sul nuovo appalto dei rifiuti" : ... o deprecabili amnesie, costituiscano le precondizioni per l'ingresso in tale servizio pubblico locale a rilevanza economica di settori inquinati e inquinanti del mondo delle imprese". "Non so dire "...

Pisa - Incendio Monte Serra : il piromane forse un ciclista : La persona che potrebbe avere innescato l’incendio sul Monte Serra, in provincia di Pisa, che ha incenerito 1500 ettari di bosco e oliveti, una decina di abitazioni e provocato decine di milioni di euro di danni, potrebbe essere un ciclista sportivo avvistato poco dopo le 20 della sera del 24 settembre scorso: lo riporta la stampa locale, che cita le dichiarazioni dell’assessore alla sicurezza e ai lavori pubblici del Comune di ...

Incendio Monte Serra - fiamme su versante lucchese/ Ultime notizie - brucia Compitese : “13mila ettari in fumo” : Incendio Monte Serra, Ultime notizie: ennesimo rogo su versante lucchese, vigili fuoco sul posto, preoccupa situazione a Compito. fiamme nate da un fulmine, caos in Toscana(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Toscana - nuovo Incendio sul Monte Serra : brucia versante lucchese : Roma, 1 ott., askanews, - In Toscana durante la notte sono divampati nuovi incendi boschivi sul Monte Serra, questa volta in località Contra, comune di Camaiore, e Pieve di Compito, comune di ...

Lucca - Incendio su versante monte Serra : 11.00 Nuovi incendi sul versante lucchese del monte Serra. Le fiamme stanno bruciando la vegetazione in località Contra, nel comune di Camaiore, e Pieve di Compito, nel comune di Capannori. A Compito preoccupano le fiamme che stanno risalendo la collina e minacciano alcune case e centinaia di ettari di bosco. Impegnate 20 squadre di forestali e volontari antincendi,un canadair e 2 elicotteri della Regione. In arrivo un'altra decina di squadre ...

Capri - vasto rogo sul monte Solaro : in volo gli elicotteri antIncendio : Intorno alle 15 un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato a Capri, sul versante del monte Solaro che affaccia su Marina Piccola. Due alte colonne di fumo, probabilmente provenienti dalla ...

Incendio sul Monte Solaro a Capri : fumo visibile dalla Piazzetta : Paura a Capri, dove un vasto Incendio si è sviluppato sulla cima del Monte Solaro, nella valletta di Cetrella, a poca distanza dall’antica chiesetta del romitorio. La colonna di fumo è visibile da diverse zone dell’isola, tra cui Marina Piccola e la Piazzetta. Sul posto si sono recati gli uomini dei Vigili del fuoco che hanno raggiunto l’area grazie alla seggiovia che continua a funzionare regolarmente. Non ci sono, a quanto si ...

Incendio Monte SERRA/ Video - il rogo si riaccende in due focolai : prosegue caccia al piromane : MONTE SERRA, la panchina degli innamorati resiste e vince la guerra con il fuoco: intatto un luogo magico mentre continua la caccia al piromane che avrebbe le ore contate.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 13:24:00 GMT)

Pisa - Incendio Monte Serra : spenti focolai nella notte : spenti nella notte alcuni focolai sul Monte Serra, nel Pisano: le fiamme sono riprese nelle zone nei pressi di Cascina e Caprona, nelle aree già devastate dall’incendio che da lunedì sera ha distrutto 1400 ettari di superficie tra bosco e oliveti. I vigili del fuoco, insieme ai volontari dell’organizzazione regionale dell’antincendio boschivo, sono riusciti a spegnere i nuovi focolai e attualmente non si segnalano interventi in ...

Volontari sul fronte dell'Incendio. Il racconto di Gianluca della Racchetta : 'Una notte infernale sul Monte Serra' : 'Una notte infernale, dove ci siamo messi a difesa di case e famiglie, dove ci siamo visti spuntare le fiamme alte da tutte la parti, dove ho visto una giovane ragazza scoppiare a piangere con le ...

Pisa - Incendio Monte Serra : proseguono le operazioni di bonifica : A seguito del devastante incendio divampato nella serata di lunedì, sul Monte Serra, nel Pisano, proseguono le operazioni di bonifica: il fronte di fuoco è ormai spento e rimangono solo alcune riprese di focolai. Sul posto un elicottero della Regione e un Canadair dei vigili del fuoco, oltre a squadre di terra dei comandi dei vigili del fuoco di Lucca, Siena, Prato, Livorno e Massa e tre squadre di Pisa. L'articolo Pisa, incendio Monte Serra: ...

Incendio del Monte Serra - bufale in Rete : dalla banda di piromani al cavallo morto : Pisa, 27 settembre 2018 - Sono diverse le bufale che sono circolate in Rete nelle ore del drammatico Incendio del Monte Serra . False informazioni diffuse prevalentemente via Facebook che hanno ...