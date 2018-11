In radio Il Traguardo | il nuovo singolo di Gianluca Corrao

F1 – Bottas taglia mestamente il traguardo - Wolff lo consola via radio : “ne parliamo dopo” : Toto Wolff ed il team radio in cui cerca di consolare Valtteri Bottas: il pilota finlandese non ha vinto (come avrebbe dovuto e potuto) il Gp di Russia Lewis Hamilton vince il Gp di Russia, ma ha bisogno della complicità di Valtteri Bottas per farlo. Il finlandese della Mercedes ha ceduto infatti il posto al compagno di box, che ha collezionato al contrario la settantesima vittoria in carriera, mettendo una seria ipoteca sul titolo ...