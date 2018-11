In preperazione due Google Pixel di fascia media? Ipotesi per inizio 2019

optimaitalia

: In preperazione due #GooglePixel di fascia media? Ipotesi per inizio 2019 - OptiMagazine : In preperazione due #GooglePixel di fascia media? Ipotesi per inizio 2019 -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Cosa ne direste di un eventualedi? Era il mese di giugno quando sono iniziate a circolare delle strani voci a riguardo, suggerendo anche il nome in codice di uno pseudo smartphone che avrebbe lanciato il colosso di Mountain View tra i produttori di dispositivi middle-range: Bonito, alimentato dal processore Snapdragon 710. Tali voci hanno trovato ulteriore conferma da quanto scovato nel codice più recente dell'APK ARCore (come enunciato su 'PhoneArena.com'), in cui Bonito è stato scorto insieme ad un altro terminale, con nome in codice Sargo.Non c'è alcuna garanzia che si tratti di un portatile prodotto da, anche se la nomenclatura, che si riferisce ad un pesce, lo suggerirebbe. Big G, tra le altre cose, è spesso solito rilasciare i propri dispositivi in coppia di due, ed è quindi probabile che Sargo altro non sia che la versione più piccola di ...