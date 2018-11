In festa per il beaujolais

Scuola - manifestazioni degli studenti e scioperi degli insegnanti : Genova - Sono in arrivo nuove mobilitazioni nel mondo della Scuola: il 16 novembre gli studenti annunciano che scenderanno in piazza in tutta Italia per lamentare l'assenza o addirittura la diminuzione di fondi per la Scuola e l'università. 'Di ...

Due giorni di festa per celebrare il lancio di Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! : Manca ormai pochissimo al giorno tanto atteso da milioni di fan Pokémon in tutto il mondo. A partire dal 16 novembre Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee, i nuovi titoli PoKèmon in arrivo per la prima volta su Nintendo Switch, saranno disponibili in Italia!Per festeggiare insieme l'arrivo dei due nuovi giochi Pokémon alla vigilia del loro attesissimo lancio, ma anche gli oltre 20 anni di successo del franchise Pokémon e i 300 ...

Costano in festa per San Martino : Costano , BASTIA UMBRA, Costano è in festa per la tradizionale castagnata di San Martino. Un evento che unisce e riunisce tutti i costanesi nella piazza del paese. Castagne e vino saranno i ...

Lotto e SuperEnalotto : il colpo grosso (ancora) non c'è - ma due fortunati fanno festa : I numeri dell'ultima estrazione, quella di martedì 6 novembre 2018. Due "5" a Trento e a Palermo: ecco la combinazione...

Super festa vip per i 4 anni di Monego : Parata di vip per il quarto compleanno di Monego, gruppo imprenditoriale giovane e dinamico orientato alla crescita continua nel settore dell’estetica e del benessere. Silvia Salemi, Luca Marin, Manila Nazzaro, Micaela, Claudio Guerrini, Graziano Scarabicchi, Beppe Convertini, Ester Vinci, Simone Amato, Antonella Salvucci, Francesca Ceci, Raffaella Verga, Giorgio Molteni, Marco Scorza, Marina Pennafina, Nicola Vizzini, Alessandra ...

“Momento poco opportuno per manifestare” - dice Virginia Raggi ai suoi sostenitori : "Vi ringrazio per la vostra vicinanza e il vostro affetto ma credo che questo sia un momento poco opportuno per manifestare". Queste le parole di Virginia Raggi, sindaco di Roma, che in un videomessaggio pubblicato sui social ha invitato i suoi sostenitori a non svolgere il sit-in organizzato alla vigilia della sentenza del processo che la vede imputata. fonte Facebook.

Napoli - l'intero quartiere in festa per l'arrivo di Cavani e del Psg : Via San Giovanni a Carbonara in fibrillazione fin dalle prime ore del mattino per l'arrivo del Paris Saint Germain di Cavani e Mbappé. I parigini non sono comunque il Real, anche se...

Finali Mondiali Ferrari : grande festa per tifosi e appassionati del cavallino rampante : ... la 312 F1-66 con cui Ludovico Scarfiotti conquistò l'ultima vittoria di un pilota italiano, la Ferrari 312T di Niki Lauda che fu campione del mondo nel '75, la Ferrari 312 T4 e la 87/88C con cui ...

Giornata delle Forze Armate e festa dell'Unita' nazionale/a Perugia - questa mattina - la cerimonia all'Ara Pacis di via Masi : UMWEB, Perugia. Si sono svolte questa mattina all'Ara Pacis di Via Masi a Perugia le celebrazioni ufficiali per la Giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unità nazionale. Oltre ai massimi ...

Salvini attacca Juncker sul 4 novembre : "festa fascista solo per chi beve" : Matteo Salvini mette nel mirino chi vede i pericoli di un ritorno del fascismo anche solo in una festa come quella del 4 novembre che oggi ricorda anche la vittoria della Prima Guerra Mondiale. Il ...

Tutti da Vincenzo Bocciarelli - per la festa della diretta : Tripudio di sapori e aromi della Sardegna per l'attore Vincenzo Bocciarelli, che ha voluto festeggiare il successo della sua trasmissione tv dedicata al cinema insieme agli amici più cari. Si sono ...

4 novembre - Giornata dell’Unità Nazionale : ecco perché è festa : perché festeggiamo il 4 novembre? La risposta in apparenza è semplice: si tratta della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate riconosciuta come tale perché da quel giorno, di ormai 100 anni fa, entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti firmato dall’Impero austro-ungarico e dal Regno d’Italia. Fu la fine della Prima Guerra Mondiale e l’Italia, come alleata alla Triplice Intesa, formata da Regno Unito, Francia e Russia, era tra le ...

Trieste - Casapound sfila per celebrare il 4 Novembre. Contromanifestazione della rete antifascista : Trieste - In una Trieste blindatissima - con i negozi chiusi per timore di incidenti - arriva il corteo nazionale di Casapound per celebrare 'il centenario della vittoria italiana nella Grande guerra'.