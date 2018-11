In coma da 12 anni | si sveglia e trova al suo fianco la madre ormai 75enne

In coma dopo un incidente stradale si sveglia dopo 12 anni : Per 12 anni i suoi occhi hanno visto solo il buio, coma profondo e le speranze ridotte al minimo. Il calvario di Wang Shubao era iniziato nel 2006 quando, 36enne, era rimasto vittima di un incidente stradale. Terribile la diagnosi: tetraplegia e coma. Una situazione devastante che avrebbe scoraggiato chiunque ma non la mamma di Wang – oggi 75enne – che, giorno dopo giorno, è rimasta al fianco del figlio fino a quando non ha riaperto, ...

Si sveglia dal coma dopo 12 anni e trova la mamma 75enne al suo capezzale : «Lo ha accudito giorno e notte» : Un uomo si è svegliato dopo 12 anni di coma e al suo capezzale ha trovato la madre 75enne che per oltre un decennio lo aveva accudito giorno e notte. La donna ha pianto di gioia nel vedere gli...

Si sveglia dal coma dopo 12 anni e trova la mamma 75enne al suo capezzale : «Lo ha accudito giorno e notte» : Un uomo si è svegliato dopo 12 anni di coma e al suo capezzale ha trovato la madre 75enne che per oltre un decennio lo aveva accudito giorno e notte. La donna ha pianto di gioia nel vedere gli...

Si sveglia dal coma dopo 12 anni e trova l’anziana madre accanto a lui : “Non l’ha mai lasciato” : La storia di Wang Shubao e della mamma Wei Mingying arriva dalla Cina. L'uomo nel 2006 è finito in coma in seguito a un gravissimo incidente automobilistico. La mamma è rimasta sempre accanto a lui, lo ha accudito e si è indebitata per le spese mediche ma finalmente dopo 12 anni lo ha visto riaprire gli occhi.Continua a leggere

La drammatica storia di Sam Ballard : ingoia una lumaca per scommessa - muore a 28 anni dopo 420 giorni di coma : Un giovane giocatore di rugby che era rimasto paralizzato dopo aver ingoiato una lumaca per scommessa è morto. Sam Ballard, di Sydney, aveva 19 anni quando ha contratto una rara malattia dopo aver ingoiato l’animale, che era infetto da un parassita, conosciuto come verme del polmone del ratto (rat lungworm) . dopo aver compiuto il gesto, gli è stata diagnosticata la meningoencefalite eosinofila che lo ha fatto cadere in coma per 420 giorni. Il ...

Squinzano - fa la gastroscopia ed entra in coma : Teresa perde la vita a 49 anni : Quello di cui si sta per parlare potrebbe essere l'ennesimo caso di malasanita' che colpisce il Sud della nostra penisola. Una vicenda drammatica [VIDEO] culminata con la morte di una giovane donna, Teresa Tramacere, quarantanovenne di Squinzano, piccolo comune della provincia di Lecce, deceduta nel pomeriggio di martedì 23 ottobre dopo diversi giorni di coma. Il tutto è successo a to di una banale gastroscopia, che però purtroppo si è rivelata ...

Squinzano - fa la gastroscopia ed entra in coma : Teresa perde la vita a 49 anni : Quello di cui si sta per parlare potrebbe essere l'ennesimo caso di malasanità che colpisce il Sud della nostra penisola. Una vicenda drammatica culminata con la morte di una giovane donna, Teresa Tramacere, quarantanovenne di Squinzano, piccolo comune della provincia di Legge, deceduta nel pomeriggio di martedì 23 ottobre dopo diversi giorni di coma. Il tutto è successo a seguito di una banale gastroscopia, che però purtroppo si è rivelata ...

Lecce - fa la gastroscopia all'ospedale : Teresa entra in coma e muore poco dopo a 49 anni : E' entrata in coma durante una normale gastroscopia ed è morta pochi giorni dopo. Non ce l?ha fatta Teresa Tramacere, 49enne di Squinzano in Puglia, morta ieri pomeriggio...

Entra in coma per un semplice esame clinico. Teresa muore a soli 49 anni : aperta un’inchiesta : Teresa Tramacere, una donna di 49 anni di Squinzano, in provincia di Lecce, è morta nel pomeriggio di martedì 23 ottobre. La donna era Entrata in coma mentre veniva sottoposta a una gastroscopia. Lo scorso 19 ottobre, come riportano le cronache locali, la donna si trovava presso la Clinica ‘Petrucciani’ di Lecce per eseguire un controllo di routine richiesto da uno specialista dell’Ospedale ‘Tatarella’ di Cerignola dove, ...

Lecce - entra in coma durante la gastroscopia : Teresa muore a 49 anni : entra in coma durante una gastroscopia e muore pochi giorni dopo. Non ce l?ha fatta Teresa Tramacere, 49enne di Squinzano, morta ieri pomeriggio dopo alcuni giorni di coma. Lo scorso 19 ottobre...

Entra in coma durante una gastroscopia poi muore : Teresa aveva solo 49 anni : La donna è morta in seguito alle complicazioni durante una gastroscopia, esame che apparentemente avrebbe dovuto essere banale.Continua a leggere

Fa la gastroscopia ed entra in coma - Teresa muore a 49 anni : entra in coma durante una gastroscopia e muore pochi giorni dopo. Non ce l'ha fatta Teresa Tramacere, 49enne di Squinzano, morta ieri pomeriggio dopo alcuni giorni di coma. Lo scorso 19 ottobre la ...

Caso Cucchi - il comandante dei carabinieri Giovanni Nistri : "Li puniremo - non guarderemo in faccia nessuno" : "Forse si è aperto uno spiraglio di luce: mi sembra che sia la prima volta che un militare di quelli presenti quella sera ha riferito la sua verità, che ora dovrà passare al vaglio dell'autorità giudiziaria, ma noi siamo al fianco dell'autorità giudiziaria, perché è ora che siano accertate tutte le cause e le dinamiche di quanto successe quella sera". Lo ha detto Giovanni Nistri, comandante ...

Forteto - violenze su minori : santone condannato a 8 anni/ Ultime notizie - i dieci comandamenti della setta : Forteto, violenze su minori: santone condannato a 8 anni. Ultime notizie, i dieci comandamenti della setta: la testimonianza di una vittima, "Stato ci ha abbandonati"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:25:00 GMT)