In California hanno vietato le gabbie per gli animali | Animal Equality festeggia questa

(Di giovedì 8 novembre 2018) Nei giorni in cui gli statunitensivotato per le elezioni di Midterm, sono arrivate delle buone notizie anche per gli. Proprio durante il voto, laha approvato la Proposition 12, conosciuta anche come “Prevention of Cruelty to Farms Act”, una misura che andrà a influire sulla vita di tantissimicostretti attualmente a vivere in gabbia. Il punto fondamentale dinuova misura, infatti, è l’abolizione dell’uso dellein tutto lo Stato. Ma non finisce qui: sarà infatti vietata anche l’importazione di prodotti che provengono da stabilimenti conallevati in gabbia. La misura è passata con il 59% dei voti ed è stata possibile grazie all’impegno di migliaia di volontari e attivisti che si sono uniti per far passareimportante riforma voluta da una coalizione di oltre 600 veterinari e organizzazioni per la protezionee e ...