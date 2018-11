eurogamer

: In #Anthem sarà disponibile l'armatura N7 dell'Alleanza - Eurogamer_it : In #Anthem sarà disponibile l'armatura N7 dell'Alleanza - VG247it : In Anthem ci sarà un'armatura ispirata a Mass Effect - - BlobVideoludico : Comodi, perche qua c'è un utente suggerisce di bannare gli utenti dotati di una settimana, Anthem torna a mostrarsi… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Dopo la conclusione'N7 Day, Bioware ha annunciato che l'N7, iconica corazza indossata dal Comandante Shepard nella trilogia di Mass Effect,in.Come riporta VG247, a dare la notizia è stato il lead producer diMichael Gamble con un post su Twitter. Gli utenti potranno personalizzare uno dei loro Javelin (ovveroe speciali tute che determineranno la classe del giocatore) con la skina popolareN7. Non è la prima volta che viene presentata questa skin, già durante l'E3 abbiamo potuto vedere un Ranger equipaggiato con tale. L'executive producer Mark Darrah ha poi precisato che tutte le skin mostrate in precedenza saranno totalmente gratuite, quindi non avete scuse per non onorare le gesta di Shepard. A proposito di Mass Effect, di recente il titolo è stato aggiornato per sfruttare la potenza di Xbox One X, la patch da ...