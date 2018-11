Immatricolazioni auto | tracollo per il diesel

Auto : mercato ancora in rosso - Immatricolazioni ottobre -7 - 42% : Roma, 2 nov., askanews, - mercato dell'Auto ancora in rosso. A ottobre, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 146.655 macchine, sono diminuite del 7,42% ...

Auto : a settembre Immatricolazioni in calo in Europa - -23 - 4% - ; Fca -31 - 4% : A settembre le immatricolazioni di nuove Autovetture nell'Unione europea , Europa dei 28 piu' Efta, sono diminuite del 23,4%. Lo rende noto l'Acea , European Automobile Manufacturers' Association, ...

Auto - settembre nero per le Immatricolazioni in Europa. Giù anche FCA : settembre nero per il mercato dell'Auto in Europa dopo il balzo registrato ad agosto . Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di Auto, ACEA,, nel mese in esame le ...

In vigore i nuovi test sulle auto - a settembre Immatricolazioni in caduta libera" : L'effetto WLTP è dunque solo il primo di una lunga serie di strategie commerciali e innovazioni tecnologiche che determineranno la politica industriale delle case automobilistiche nei prossimi anni.

Crolla il mercato italiano dell'auto : -25% di Immatricolazioni a settembre : Crolla il mercato italiano dell'auto. A settembre le immatricolazioni sono diminuite di oltre un quarto rispetto allo stesso periodo del 2017, con un calo complessivo del 25,37%. In particolare sono state immatricolate dalla motorizzazione italiana 124.976 Autovetture. Una frenata notevole, se si pensa alle 167.469 immatricolazioni registrate durante lo scorso settembre.A farne le spese è soprattutto il gruppo Fca, le cui immatricolazioni ...

Ue - sprint dell'auto in estate - corrono le Immatricolazioni. Bene Fca : MILANO - estate a segno più per il settore auto in Europa. Secondo i dati diffusi dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto, a luglio nei 28 Paesi della Ue più Efta, Islanda, ...

Auto : fiammata d'agosto per Immatricolazioni in Europa - +29 - 8% - . Csp avverte : 'Non è un vero boom - ma effetto WLTP' : fiammata d'agosto per il mercato europeo dell'Auto . Stando ai dati snocciolati dall' Acea , l'associazione dei costruttori di Auto europei, ad agosto sono state immatricolate nell'Unione europea+Efta ...

Europa : Immatricolazioni auto balzano di quasi il 30% ad agosto. Csp : 'non è un vero boom' : Un mese di agosto in decisa crescita per il mercato europeo dell'auto. Secondo i dati comunicati poco fa dall'Acea, l'associazione che raggruppa i costruttori di auto europei, ad agosto sono state ...

Mercato auto - in agosto vendite al galoppo : +9 - 46%. Negli otto mesi Immatricolazioni -0 - 07% : MILANO - Nel mese di agosto 2018 in italia sono state immatricolate 91.551 auto nuove, in crescita del 9,46% rispetto allo stesso mese di anno fa, quando erano state immatricolate 83.638 auto. Lo...

Boom di Immatricolazioni auto : Balzo delle immatricolazioni auto ad agosto. Il mese scorso la motorizzazione ha registrato 91.551 nuove autovetture con una variazione di +9,46% rispetto allo stesso mese del 2017 e una di +4,68% ...