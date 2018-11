Il Vaticano non ha collegato le ossa con la Orlandi

Il perito del Vaticano : "Ossa Nunziatura non troppo degradate" : Le analisi sulle ossa ritrovate nella Nunziatura Vaticana inizieranno a breve, e i resti "non sembrano troppo degradati". Lo afferma Gianni Arcudi, direttore della Medicina legale dell'Università di Roma Tor Vergata, il perito nominato dal Vaticano. "Inizieremo nel pomeriggio le analisi, i reperti non sono ancora stati aperti - afferma Arcudi -. Ad un primo esame non sembrano troppo degradati, anche se sono stati interrati in un terreno ...

Resti umani in Vaticano : cade la pista della moglie del portiere : “Ossa non sono sue” : Non sono delle moglie del custode Pino le ossa trovate nella depandance della Nunziatura Apostolica a Roma. A poche ore dai primi esiti degli esami medico legali, Chi l'ha visto? diffonde la notizie, proveniente da fonti proprie, che la moglie del custode sarebbe ancora in vita. Ancora in attesa di notizie le famiglie di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.Continua a leggere

Vaticano : i politici non sfruttino paure per incitare all'odio : «Accade pure - ha ammonito il rappresentante del Vaticano, citato da Vatican News - che nel mondo della politica alcuni cedano alla tentazione di sfruttare le paure e le oggettive difficoltà di ...

Papa Francesco - il cardinale e l'interferenza politica del Vaticano : 'Immigrati non sono bestie da respingere' : 'I porti chiusi non sono della Chiesa: la Chiesa ha aperto le porte a chi aveva i porti chiusi'. Così il cardinale Giuseppe Versaldi , prefetto della Congregazione per l'educazione cattolica, ...

Vaticano : inizia il Sinodo mondiale dei giovani - che però non ci sono - : La Chiesa getta acqua sul fuoco delle polemiche per la scarsa presenza dei diretti interessati dovuta a "problemi logistici e organizzativi"

Dl Salvini - bocciatura del Vaticano : “Non si può criminalizzare chi parte” : “Il decreto legge deve passare in Parlamento, spero che lì ci siano persone in grado di vedere le cose diversamente per poter argomentare un nuovo sistema. Lo spero”. Non usa mezze parole il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, per esprimere la bocciatura del Vaticano al decreto Salvini su immigrazione e sicurezza. “Non si può criminalizzare – ha spiegato il porporato ...

ACCORDO Vaticano-CINA: PACE con la CHIESA CATTOLICA: la Santa Sede ha comunicato di aver raggiunto un'intesa provvisoria sulla Nomina condivisa di alcuni vescovi, non era mai successo.

Vaticano - Lucetta Scaraffia : “Nel clero pedofili e gay. E le donne per la Chiesa non esistono” : La scrittrice e opinionista dell’Osservatore Romano Lucetta Scaraffia rivela in un’intervista: “La pedofilia? La Chiesa non ha mai affrontato la rivoluzione sessuale”. E parla di una presenza nettissima di omosessuali nella Chiesa: “Troppi diventano preti per paura di confrontarsi con le donne”.Continua a leggere

Vaticano - Scaraffia : “Nel clero pedofili e gay. Tanti si fanno preti per paura delle donne - che per la Chiesa non esistono” : Una Chiesa dove le suore sono ridotte a fare le colf dei preti, tra i quali ci sono molti pedofili, e dove i preti prendono i voti perché hanno “paura di confrontarsi con le donne”. Che, a loro volta, nel mondo cattolico sono relegate all’invisibilità, anche quando si tratta di madri single. Perché al Sinodo si parla di padri, madri “tradizionali” e figli, non di loro. Lo dice con chiarezza Lucetta Scaraffia, firma ...

"Le donne per il Vaticano non esistono". Così parlò Lucetta Scaraffia : "Le donne per il Vaticano non esistono". In una lunga intervista al Corriere della sera, Lucetta Scaraffia che pure scrive per l'Osservatore romano racconta quel mondo così come lei lo vede. E che al sinodo sulla Famiglia fu confinata all'ultimo banco, titolo del suo ultimo libro, "Dall'ultimo banco". "Accanto a me - racconta - alcuni coniugi invitati dal Vaticano. Poveri, con 12 figli, felici. Ma quando mai? Nella vita reale non è ...

Vaticano - Papa Francesco : 'Il lavoro dà dignità - non il denaro' : Ancora una volta, dunque, il Santo Padre ha evidenziato i limiti della cultura del profitto, mettendo l'accento su come un'economia sana debba essere connessa al lavoro e non alla ricerca spasmodica ...

Vaticano - Papa Francesco attaccato ancora da Viganò : “Bergoglio non dice la verità” : L'ex nunzio apostolico a Washington, Carlo Maria Viganò, torna ad attaccare Papa Francesco. Lo fa tirando in ballo la vicenda di Kim Davis, una funzionaria anti gay che nel 2015 venne condannata per obiezione di coscienza e che poco dopo ebbe un colloquio privato con Bergoglio: "Il Vaticano mentì".Continua a leggere

PEDOFILIA in PENNSYLVANIA, PROCURATORE Shapiro: "il Vaticano SAPEVA, PAPA Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"