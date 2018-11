Il tuo profilo Instagram non ti soddisfa? ' Fai crescere il tuo Instagram' è il nuovo

'Guardo il tuo profilo Facebook prima di dire ai tuoi che sei morto' - la lettera del medico spezza il cuore : Lo devo a tua madre, dare una sbirciata nel tuo mondo una volta vivo'. 'Magari stavi messaggiando anziché guardare la strada, o eri ubriaco quando avresti dovuto chiamare un Uber. Magari hai sniffato ...

Il tuo profilo Facebook è stato hackerato? Ecco come scoprirlo : Sono circa 30 milioni gli account Facebook hackerati, meno dei 50 milioni iniziali, ma comunque un numero enorme di informazioni e dati entrate in possesso di malintenzionati. Ecco come scoprire se il tuo profilo è tra quelli che hanno subito l’attacco. Facebook Hackerato: cosa è successo (in breve) Gli hacker hanno rubato dati personali presenti sui profili Facebook come numeri di telefono, e-mail, sesso, città d’origine e persino ...

Vuoi migliorare il tuo profilo Instagram? Èspero ha ideato il corso che fa per te - : È un'applicazione mobile gratuita in continua ascesa, inizialmente solo per iPhone e mondo Apple, ma ora anche per Android e per il web con la versione desktop. Creare un proprio account Instagram ...

Hacker sfida Zuckerberg : "Cancello il tuo profilo Facebook" : Un Hacker taiwanese mette nel mirino Mark Zuckerberg. Chang Chi-yuan ha annunciato che domani alle 18:00 ore italiana "cancellerà il profilo Facebook" del fondatore del social network più famoso del mondo. L'Hacker ha pensato a tutto anche ad una diretta streaming sul web. Di certo dovrà comunque fare i conti con i precedenti. Non è infatto questa la prima volta che l'account di Zuckerberg viene attaccato. Insomma Chi-yuan vuole regalare questo ...