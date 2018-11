Il Segreto Anticipazioni Spagnole | Fe e Mauricio torneranno insieme?

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 9 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 9 novembre 2018: Gracia, Hipolito e Tiburcio vorrebbero cercare di far funzionare la macchina per produrre sigari. Saul desidera andarsene da Puente Viejo, ma Julieta pone delle condizioni: non si trasferirà fino a quando sua nonna non starà molto meglio. Fe vuole guarire in fretta per lasciare la villa, prima che la cacci Donna Francisca Montenegro e che torni Nazaria… Da non perdere: diventa ...

Il Segreto Anticipazioni 9 novembre 2018 : Julieta confessa a Saul di non poter lasciare Puente Viejo prima che la nonna si riprenda. Fe vuole lasciare al più presto Villa Montenegro.

Il Segreto - il Generale non mostra pietà per Emilia e Alfonso : anticipazioni puntata 6 novembre : La soap opera spagnola Il segreto, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset, narra le vicende, i segreti (e come no!), gli intrighi e i sotterfugi che hanno come sfondo Puente Viejo, una teoricamente placida cittadina iberica. All’ombra della notte ma anche alla luce del sole spagnolo accade di tutto e non si può mai star tranquilli: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse ...

Il Segreto - Emilia viene stuprata : anticipazioni trame dal 5 al 10 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 novembre alle 16.20 (il sabato alle ...

Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 17 novembre : la scomparsa di donna Francisca : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Segreto, in particolare riguardo agli episodi che andranno in onda in prima visione su Canale 5 dal 12 al 17 novembre. Tanti i colpi di scena che caratterizzeranno questi nuovi episodi della soap opera ambientata a Puente Viejo, dove ancora una volta a tenere banco sara' la protagonista indiscussa donna Francisca, che vedremo scomparire nel nulla. ...

Anticipazioni Il Segreto : il ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo : Nuovo appuntamento incentrato sull'appassionante telenovela di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang TV e scritta dall'autrice Aurora Guerra. Arriva una sorprendente notizia che sicuramente rendera' felici tutti coloro che seguono le vicende di questo sceneggiato sin dal primo esordio. Nelle ultime ore, sul web è stato annunciato che due storici personaggi che negli episodi iberici non sono più presenti dallo scorso giugno, ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : EMILIA e ALFONSO già di ritorno? : Tra qualche settimana, i telespettatori italiani de Il Segreto diranno addio ad EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado): nel corso della puntata 1845 della telenovela, i due coniugi lasceranno infatti Puente Viejo con l’aiuto dell’odiato Fernando Mesia (Carlos Serrano). Quest’ultimo, consapevole del fatto che gli ex suoceri sono ricercati per l’omicidio del generale Simon Perez De Ayala ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 8 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 8 novembre 2018: Raimundo è giunto ad un accordo con il Generale e a quel punto Alfonso ed Emilia vengono scarcerati, mentre Matias e Marcela tornano a Puente Viejo… Don Anselmo dice a Saul che Prudencio secondo lui potrebbe fare qualcosa ai danni suoi e di Julieta. A quel punto quindi il giovane Ortega capisce che è meglio fuggire… Nonostante Alfonso ed Emilia siano ora liberi, c’è ...

Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone - sesta e ultima puntata : il Segreto di Lojacono : Giunge al termine la seconda stagione della fiction I bastardi di Pizzofalcone con protagonista Alessandro Gassman. Il prossimo lunedì 12 novembre andra' in onda in prime time la sesta e ultima puntata di questo nuovo capitolo che, anche questa volta, non ha deluso le aspettative della rete ammiraglia Rai, dato che gli ascolti sono stati a dir poco ottimi. Un ultimo episodio che si preannuncia ricco di colpi di scena e di clamorosi risvolti per ...

Il Segreto Anticipazioni : dov’è FRANCISCA? Raimundo vuole scoprirlo e… : I telespettatori italiani de Il Segreto stanno per assistere alla strana scomparsa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas): dopo aver ricevuto da un mittente anonimo una fotografia del marito Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) con gli occhi completamente bruciati, la dark lady sparirà nel nulla e si limiterà a far sapere – tramite una conversazione telefonica – di non voler essere rintracciata per nessun motivo. Le anticipazioni segnalano ...

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana : Alfonso sospetta di Emilia - Julieta arrestata : Prosegue l’appuntamento con la serie televisiva spagnola “Il Segreto” [VIDEO]che tiene compagnia al pubblico italiano dal lunedì al venerdì. Le Anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima ci dicono che l’eroina di Puente Viejo cioè Julieta Uriarte, non riuscira' a fuggire con il suo amato Saul Ortega perché finira' in prigione con una gravissima accusa. Alfonso Castaneda invece dopo aver ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 7 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 7 novembre 2018: Raimundo rivela al Generale Perez De Ayala il nascondiglio di Nicolas Ortuno, che stando alle sue parole si troverebbe in Portogallo… Il Generale, dopo la rivelazione di Raimundo, lascia Puente Viejo per recarsi in Portogallo alla ricerca di Nicolas… Prima di lasciare il paesino, come da accordo Perez de Ayala fa liberare Emilia e Alfonso. Ma nulla ormai è come prima: i ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Ibrahim Al Shami sarà Isaac : Conosceremo presto il personaggio di Isaac, il destino del ragazzo sarà intrecciato con quello delle due nuove protagoniste femminili della soap: Elsa e Antolina.