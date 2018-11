Il ritorno di Serena Dandini in tv | «M5S-Lega? Ormai non mi spaventa più nulla»

vanityfair

(Di giovedì 8 novembre 2018) La pupa e il secchioneMusic FarmChi vuol essere milionario?La TalpaLa FattoriaPortobelloLa Tv delle RagazzeLa Ruota della FortunaSarabandaKaraokeScommettiamo che?FuroreLa CorridaEra il 2011 quandofaceva la sua ultima apparizione in Rai, sul divano di Parla con me. A distanza di sette anni, la conduttrice e autrice che ha segnato la storia della televisione con La tv delle ragazze, Avanzi, L’ottavo nano e Parla con me ritorna a sedersi su quel divano rosso (in prima serata dall’8 novembre su Raitre), in occasione del trentennale de La tv delle ragazze. Nel 1988 in onda sulla terza rete il programma ideato dal “triumvirago” Amurri-Brunetta-, tutto al femminile, che lanciò Angela Finocchiaro, Carla Signoris, Francesca Reggiani, Sabina Guzzanti, Cinzia Leone, Lella Costa ecc. Finalmente la satira al femminile ritrova una collocazione nel palinsesto di mamma Rai. Ci ...