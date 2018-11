Il principe Harry ha raccontato come ha chiesto a Carlo di accompagnare Meghan Markle

''Sono orgoglioso che abbia accompagnato Meghan all'altare'' : il principe Harry rende omaggio al padre nel 70esimo compleanno : Niente più campagne ambientaliste e ingerenze nella politica del Paese, il suo ruolo sarà essere fedele alla corona che rappresenta. 'Penso sia fondamentale ricordare che c'è solo spazio per un ...

Il principe Harry ha raccontato il momento in cui Carlo ha accettato di accompagnare Meghan all'altare : "Sono estremamente grato a mio padre. Appena gli ho chiesto di farlo ha subito detto di si, aggiungendo che avrebbe fatto qualsiasi cosa Meghan avesse avuto bisogno". Così il Principe Harry parla di come suo padre, il Principe Carlo, si sia reso subito disponibile nell'accompagnare Meghan all'altare, nel giorno del suo matrimonio.La dichiarazione, fatta dal Duca di Sassonia per il documentario sui 70 anni di Carlo "Prince, Son and Heir: ...

Il principe Harry e Meghan Markle si amano davvero : ecco le prove : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiL’ultimo matrimonio reale è stato ormai cinque mesi fa, eppure il Principe Harry e Meghan Markle fanno ancora parlare di sé. Inevitabile, il Duca e la Duchessa del Sussex sono irresistibili in qualsiasi cosa fanno e dimostrano apertamente di essere fatti l’una per l’altro: per esempio, il 3 ottobre la coppia ha fatto la sua prima visita nella loro ...

Ed Sheeran si è esibito travestito da principe Harry zombie durante il suo show a New Orleans : È successo la notte di Halloween The post Ed Sheeran si è esibito travestito da Principe Harry zombie durante il suo show a New Orleans appeared first on News Mtv Italia.

principe Harry - il discorso al bimbo orfano commuove : In Nuova Zelanda con Meghan Markle, il Principe Harry ha dimostrato ancora una volta il suo grande cuore, consolando un bimbo orfano. La coppia reale è impegnata nel Royal Tour oltreoceano e in questi giorni è sbarcata ad Auckland. Ad attenderli una folla di fan, ansiosi di vedere da vicino di duchi di Sussex. Meghan e Harry come sempre non si sono sottratti all’affetto del pubblico e hanno sfilato davanti a centinaia di persone, ...

Le diapositive delle vacanze del principe Harry e Meghan Markle : Lo sappiamo, in realtà sarebbe una "visita ufficiale nei paesi del Commonwealth": ma guardate le foto The post Le diapositive delle vacanze del principe Harry e Meghan Markle appeared first on Il Post.

Harry - il toccante discorso del principe al bimbo orfano : «Lo sai che andrà tutto bene?» : La visita del principe Harry e di Meghan Markle in Nuova Zelanda è forse stata la più apprezzata di tutto il tour che i duchi di Sussex stanno facendo in diversi stati dell'Oceania...

Neozelandesi estasiati da Meghan e dal principe Harry : pioggia - vento e persino un forte terremoto non hanno fermato la folla : Non sono bastati la pioggia, il vento e nemmeno un forte terremoto a fermare i Neozelandesi che questa mattina hanno accolto con entusiasmo il principe Harry e sua moglie Meghan ad Auckland. Il duca e la duchessa del Sussex hanno incontrato la folla durante una passeggiata nel corso di questo loro penultimo giorno di viaggio nel sud Pacifico. “E’ stata una cosa meravigliosa per me“, ha commentato una donna di Christchurch che ...

Bradley James : «Io - come il principe Harry» : Medici: Lorenzo Il Magnificomedici: Lorenzo Il Magnificomedici: Lorenzo Il Magnificomedici: Lorenzo Il Magnificomedici: Lorenzo Il Magnificomedici: Lorenzo Il Magnificomedici: Lorenzo Il Magnificomedici: Lorenzo Il Magnificomedici: Lorenzo Il Magnificomedici: Lorenzo Il Magnificomedici: Lorenzo Il MagnificoIn Medici: Lorenzo Il Magnifico, il martedì in prima serata su Raiuno, Bradley James è il playboy dalla testa calda Giuliano de’ Medici, ...

Meghan Markle incinta - principe Harry : la parole del marito che ogni futura madre vorrebbe sentirsi dire! : Le sue parole a Wellington, ultima tappa del Royal Tour con il marito, non solo ha fatto il giro del mondo, ma è stato anche riportato sui social di Kensington Palace. 'Brava Nuova Zelanda per aver ...

Il principe Harry ha un soprannome per il Royal Baby in arrivo e lo ha usato in visita ufficiale : Si scioglierebbe anche un cuore di ghiaccio The post Il principe Harry ha un soprannome per il Royal Baby in arrivo e lo ha usato in visita ufficiale appeared first on News Mtv Italia.

Il principe Carlo rivela : “Il matrimonio con Diana è stato un errore enorme. William? È irascibile come lei - Harry invece è più emotivo” : Il principe Carlo d’Inghilterra compirà 70 anni il prossimo 14 novembre e, per l’occasione, ha concesso una lunga intervista al corrispondente reale Robert Jobson che ne ha ricavato una nuova biografia, Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams. Il primogenito di Elisabetta II, l’eterno erede al trono, si racconta come non ha mai fatto prima, rivelando il suo lato più privato. Dal matrimonio fallito con Lady Diana fino al ...

Meghan Markle ha scattato la sua prima foto per i social reali ed è ovviamente un tributo al principe Harry : <3 The post Meghan Markle ha scattato la sua prima foto per i social reali ed è ovviamente un tributo al principe Harry appeared first on News Mtv Italia.

Nikolai di Danimarca : il principe modello che fa dimenticare Harry e William : Donne alla ricerca di un buon partito che ancora credono nel principe azzurro, attenzione! Il principe Nikolai di Danimarca, diciannove anni, dopo il matrimonio di Harry e Meghan Markle è diventato l’ erede al trono appetibile per una donna in cerca di marito. Settimo in linea di successione al trono di Copenaghen, il che vuol dire che alla sua famiglia non arrivano rendite dalla Corona. I suoi genitori sono il principe Joachim e la ...