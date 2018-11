Il pediatra | per “epidemia” di sovrappeso non c’è un solo colpevole ma stili di vita

Maltempo killer : ritrovato il corpo del pediatra disperso - 13 vittime in Sicilia e 3 inchieste : Dopo 5 giorni di ricerche è stato ritrovato questa mattina il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso a seguito della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Salgono dunque a 13 le vittime ufficiali: oltre al pediatra, 9 persone sono morte a Casteldaccia (due nuclei familiari tra loro imparentati, travolti dalla piena del fiume Milicia), ha perso la vita il ...

"Come tutti i siciliani sto seguendo sin dal primo momento con molta apprensione la vicenda del pediatra Giuseppe Liotta che, con straordinario senso del dovere, non ha esitato a mettere in pericolo la sua vita per recarsi sul posto di lavoro": lo ha dichiarato l'assessore alla Salute Ruggero Razza, in riferimento al pediatra dell'ospedale di Corleone, disperso dopo "aver deciso di sfidare l'allerta meteo per

