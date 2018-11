Il paese più visitato del mondo | Cina meglio della Francia | nel 2030

Piero Angela : "Nessun governo ha reso il paese più produttivo - politica non ha mai creato ricchezza" : ... poi lo hanno voluto riferire a questo al governo attuale ma in realtà era a tutti i governi che non hanno lavorato per rendere il paese più produttivo e attrattivo mentre qui la politica tende a ...

Salvini : ok a dl sicurezza regala al paese più ordine : Roma, 6 nov., askanews, - "Dopo mesi di lavoro, arriva il voto finale al Senato sul Decreto sicurezza e immigrazione, con il quale vorrei regalare a questo Paese un po' di regole e un po' di ordine". ...

La statua più alta del mondo - nel paese che muore di fame - : Non a caso in India gli hanno dedicato la statua più grande del mondo: una 'cosuccia' da appena 182 metri, due volte più alta della statua della Libertà a New York,, 70.000 tonnellate di cemento, 24.

Dimaro - il paese che non c’è più : sommerso da fango e sassi. SSC Napoli : “Vi siamo vicini” : Sono oltre venti le case interessate dalla frana, circa duecento gli sfollati. A questi si aggiunge il campeggio di Dimaro che è stato totalmente distrutto. E c'è una vittima: Michela Ramponi, mamma di due figli, rimasta intrappolata nella sua abitazione. “Tutto il Napoli è vicino agli amici di Dimaro e della valle" il tweet della società partenopea che ogni anno è ospitata in Val di Sole per il precampionato.Continua a leggere

"Mia figlia questo non se lo merita. L'Italia è un paese pieno di persone civili più forti del razzismo" : La storia di Shanthi e del caso di razzismo di cui è stata protagonista su un treno Frecciarossa qualche giorno fa ha fatto il giro del web, anche grazie ad un post pubblicato su Facebook dalla madre della ragazza. Come riporta Il Corriere della Sera, Paola, poco dopo aver accompagnato la figlia in stazione si è vista chiamare proprio da lei.Era spaventata. Mi raccontava un brutto atto di razzismo che aveva subito.La 23enne di ...

Gaffe di Conte sui migranti : “Trovate un paese che ne ha accolti più di noi” e viene smentito : "Vi sfido a trovare un altro Paese in Europa che dal 2013 abbia ricevuto 688mila persone con accoglienza indiscriminata e poi mi dite cosa succede", ha dichiarato Conte ai cronisti della Stampa Estera, che l'hanno subito smentito sostenendo che la Germania, ad esempio, ha accolto molti più migranti dell'Italia.Continua a leggere

L'Italia è il paese più euroscettico d'Europa : L'Italia, terra di poeti, santi e contraddizioni, soprattutto contraddizioni. Secondo un recente sondaggio sull'Europa e sull'euro, L'Italia risulta essere il paese comunitario più euroscettico, con una percentuale di sfiducia da record. Stando ai dati del sondaggio, L'Italia è l'unico paese europeo in cui più del 56% della popolazione non è soddisfatta dell'Europa e delle politiche comunitarie, battendo contro ogni previsione il record segnato ...

Telegram Down : l’Italia è il paese più colpito : Pare che il noto servizio di messaggistica Telegram sia completamente fuoriuso in tutta Europa. Il malfunzionamento dell’applicazione ha colpito anche l’utenza italiana, come confermato da varie fonti su Twitter. Ed è proprio sul noto social leggi di più...

Robert Redford non si sente più americano : Mi sento fuori posto nel mio paese : L'attore Robert Redford non si sente più americano, almeno secondo una sua dichiarazione pubblicata sul sito del Sundance Institute, dove la star di Hollywwod ha detto che "per la prima volta" si sente "fuori luogo" nel suo paese : "Per la prima volta mi sento fuori posto nel paese in cui sono nato e che ho amato per tutta la mia vita. Per settimane ho guardato con tristezza mentre i nostri funzionari pubblici ci hanno deluso, orientandosi verso ...

Cina e metrò - il paese costruisce più linee di tutte quelle dell'intero mondo : Per combattere lo smog che incombe sulle sue numerose immense città e permettere il rapido spostamento di centinaia di milioni di persone, la Cina ha scelto la soluzione della costruzione di un gran ...

Il made in Italy? Non tira più Il nostro brand paese è solo ottavo : Dopo l'exploit dello scorso anno, in cui l'impatto dell'immagine italiana sull'economia del Paese aveva raggiunto la crescita record del 33%, quest'anno il valore economico del brand Italia smette di correre e si allinea Segui su affaritaliani.it

Giappone - il tifone Trami si abbatte sul paese : due morti - 100 feriti e vento a più di 200 km/h. Le immagini : Il passaggio del tifone Trami, sul Giappone, ha causato due morti, circa 100 feriti e il blocco di gran parte dei collegamenti ferroviari, Tokyo inclusa. Il 24esimo tifone di una stagione estremamente gravosa per le autorità della sicurezza nipponiche ha attraversato le regioni centro occidentali dell’arcipelago per poi virare a est sul versante settentrionale dell’Honshu, lambendo anche la capitale, prima di riversarsi sull’oceano ...

Il primo rapporto Auditel-Censis fotografa un paese dipendente dai cellulari sin dalle età più tenere : La TV spopola ma lo smartphone invade anche il letto. Questa è la considerazione che emerge nel primo rapporto Auditel-Censis L'articolo Il primo rapporto Auditel-Censis fotografa un Paese dipendente dai cellulari sin dalle età più tenere proviene da TuttoAndroid.