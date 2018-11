Il nuovo Xiaomi Mi Mix 3 è già disponibile per essere acquistato

Il nuovo rilevatore della qualità dell’aria di Xiaomi è ufficiale in Cina : misura TVOC - PM2 - 5 - CO2 e altro : È stata ufficializzata in Cina il nuovo Xiaomi Mi Air Detector, strumento per gli ambienti domestici in grado di rilevare la qualità dell'aria L'articolo Il nuovo rilevatore della qualità dell’aria di Xiaomi è ufficiale in Cina: misura TVOC, PM2,5, CO2 e altro proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi Band 3 porta le previsioni meteo per i giorni successivi con dettagli legati alle temperature massime e minime.

E' da mesi che trapelano indiscrezioni riguardanti il nuovo modello di smartphone Mi Mix, di Xiaomi, la linea di telefoni che ha lanciato la moda dei dispositivi "borderless", per lasciare maggiore spazio al display riducendo sempre più le cornici. In tal senso la strategia di Xiaomi è quella di seguire la stessa strada dei precedenti modelli, e per questo il nuovo dispositivo presentato oggi non delude di certo. Xiaomi Mi Mix ...

Per molte settimane abbiamo assistito ad un susseguirsi di leaks e rumors proprio su questo nuovo device e, finalmente, eccoci arrivati alla presentazione ufficiale. Xiaomi ha presentato questa mattina a Pechino il suo nuovissimo top

Un impressionante Xiaomi Mi MIX 3 è stato ufficializzato nella splendida cornice del Palace Museum situato nella Città Proibita. Il dispositivo è di quelli che lasciano il segno, siamo certi converrete anche voi con questa asserzione. Ci teniamo da subito a precisare che la variante contraddistinta dalla tecnologia 5G arriverà solo nel Q1 2019, in edizione speciale. Detto questo, passiamo ad illustrarvi il quadro delle specifiche tecniche del ...

Nelle scorse ore Xiaomi su Mi Community India ha annunciato di essere al lavoro sul nuovo gioco di battaglia online chiamato Survival Game

Xiaomi continua a lanciare gadget per tutti i gusti e l'ultimo della serie è il caricabatterie USB Xiaomi ZMI da 65 W. Ecco le sue caratteristiche

Dal database del TENAA, l'ente cinese che si occupa di telecomunicazioni, ci arriva un'interessante anticipazione su un'inedita variante dello Xiaomi Mi 8 Lite

In attesa di conoscere quando saranno presentati Xiaomi Mi MIX 3 e Xiaomi Mi Note 4, vi riportiamo alcune informazioni sui prossimi dispositivi a cui sta lavorando Xiaomi.

Xiaomi pronta a presentare Xiaomi Mi MIX 3 e Xiaomi Lex, il nuovo Mi Note 4, il prossimo 15 ottobre: ecco le immagini che annunciano l'evento.

Un nuovo teaser, sulla cui affidabilità è difficile esprimersi, suggerisce il 15 ottobre come data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 3.

Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 ricevono un Nuovo porting di Google Fotocamera completo di HDR+ e modalità ritratto. Non sono molti gli smartphone a poter contare su quest'ultima funzione all'interno dell'app.

Xiaomi Black Shark 2 sembrerebbe esser stato da poco certificato da TENAA proponendo un nuovo design, ma poche novità.