Il dramma di Simona

Temptation Island Vip - Simona Ventura e la drammatica confessione : vede Bettarini e la Larini e 'crolla' : 'Come ho fatto? Me lo sono chiesto anch'io'. Simona Ventura davanti al suo ex Stefano Bettarini e alla sua nuova, giovanissima fidanzata Nicoletta Larini . Per la conduttrice di Temptation Island Vip ...

'Non mi ha aspettata - è volata via'. Simona Ventura e il dramma di Rosy : FUNWEEK.IT - Da Instagram ci giunge notizia del gesto commovente realizzato da Simona Ventura per una paziente di 39 anni ricoverata presso l'ospedale Microcitemico di Cagliari che purtroppo...