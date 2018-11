Il catechismo in 25 ore La vita di Gesù in una fiction per fedeli e uomini di Chiesa

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) Se San Francesco d’Assisi non fosse stato diacono molto probabilmente non avrebbe inventato il presepe. In quella fredda notte di Natale del 1223 a Greccio, un paesino della provincia di Rieti, nel Lazio, il frate scelse di non proclamare il Vangelo della nascita didurante la messa. Preferì, invece, farlo interpretare dagli abitanti di quel paese affinché si rendessero conto delle condizioni umili nelle quali era nato quel bambino a Betlemme. Riprendendo quell’intuizione geniale e all’avanguardia di San Francesco, il salesiano don Giuseppe Costa ha ideato il videodellacattolica. Si tratta di un’opera cinematografica multimediale e multilingue nata per diffondere e spiegare gli insegnamenti della dottrina cristiana attraverso il linguaggio e i segni della società contemporanea. Il progetto del videodellacattolica è stato ...